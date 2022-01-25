Британия усилит войска НАТО в Европе, если РФ нападет на Украину – Джонсон

Великобритания готова развернуть войска для защиты союзников по НАТО в Европе, если Россия вторгнется в Украину. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в своем выступлении в Палате общин, сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Британская армия возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии, и, если Россия вторгнется в Украину, мы будем стремиться внести свой вклад в развертывание любой новой группы НАТО для защиты наших союзников в Европе", – сказал Джонсон.

Что касается санкций, он сказал, что лидеры США, Великобритании и ЕС договорились, что введут "скоординированные и жесткие экономические санкции, более тяжелые, чем все, что мы делали раньше против России".

"И мы договорились о необходимости максимально быстрой доработки этих мер, чтобы максимально усилить их сдерживающий эффект", — добавил он.

Джонсон напомнил, что Британия рассекретила "убедительные разведданные" о том, что Россия намерена установить марионеточный режим в Украине. "И мы продолжим раскрывать любое использование Россией кибератак, операций под чужим флагом или дезинформации", – сказал премьер.

Он также предупредил, что в случае вторжения президент РФ Владимир Путин столкнется с "яростным" сопротивлением украинцев, и что "многие сыновья российских матерей не вернутся домой".

Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены на прошлой неделе.

Сегодня Джонсон заявил, что вторжение России в Украину, если оно произойдет, будет очень кровопролитным и может превратиться в "новую Чечню" для РФ.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.