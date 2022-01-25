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Британия усилит войска НАТО в Европе, если РФ нападет на Украину – Джонсон

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 19:05
Британия усилит войска НАТО в Европе, если РФ нападет на Украину – Джонсон - Фото
Борис Джонсон (Фото: EPA-EFE/Hollie Adams)

Великобритания готова развернуть войска для защиты союзников по НАТО в Европе, если Россия вторгнется в Украину. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон в своем выступлении в Палате общин, сообщает BBC.

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"Британская армия возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии, и, если Россия вторгнется в Украину, мы будем стремиться внести свой вклад в развертывание любой новой группы НАТО для защиты наших союзников в Европе", – сказал Джонсон.

Что касается санкций, он сказал, что лидеры США, Великобритании и ЕС договорились, что введут "скоординированные и жесткие экономические санкции, более тяжелые, чем все, что мы делали раньше против России".

"И мы договорились о необходимости максимально быстрой доработки этих мер, чтобы максимально усилить их сдерживающий эффект", — добавил он.

Джонсон напомнил, что Британия рассекретила "убедительные разведданные" о том, что Россия намерена установить марионеточный режим в Украине. "И мы продолжим раскрывать любое использование Россией кибератак, операций под чужим флагом или дезинформации", – сказал премьер.

Он также предупредил, что в случае вторжения президент РФ Владимир Путин столкнется с "яростным" сопротивлением украинцев, и что "многие сыновья российских матерей не вернутся домой".

  • Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 противотанковых гранатометов, которые были поставлены на прошлой неделе.
  • Сегодня Джонсон заявил, что вторжение России в Украину, если оно произойдет, будет очень кровопролитным и может превратиться в "новую Чечню" для РФ.
Вадим Ребрина
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Россия оружие нато Борис Джонсон
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