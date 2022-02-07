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Ответ на действия России. Великобритания отправит дополнительные войска в Польшу

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 19:53
Ответ на действия России. Великобритания отправит дополнительные войска в Польшу - Фото
Бен Уоллес (Фото: Tomasz Waszczuk/EPA)

Великобритания направит в Польшу еще 350 военнослужащих на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время визита в Лондон своего польского коллеги Мариуша Блащака, передает Politico.

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Уоллес сказал, что дополнительные войска присоединятся к контингенту из 100 британских солдат, который уже находится в Польше.

Этот шаг последовал за прибытием нескольких десятков элитных подразделений военнослужащих и техники США в юго-восточную Польшу недалеко от границы с Украиной.

Как отметил Уоллес, отправка войск США и Великобритании в Польшу представляет собой двустороннее развертывание, и призвано стать сигналом того, что они могут действовать синхронно и защищают своих союзников.

Уоллес сказал, что России следует ожидать санкций, изоляции и увеличения присутствия НАТО, если Москва совершит "глупую ошибку, вторгшись в суверенную страну, которая по собственной воле выразила желание не только стать частью НАТО, но и действовать по-своему".

Блащак заявил, что Варшава и Лондон готовы принять дальнейшие решения на двусторонней основе или через НАТО, чтобы предотвратить вторжение России в Украину.

Польский министр заявил, что его страна близка к заключению оборонного меморандума о взаимопонимании с Великобританией и Украиной.

"Исходя из исторического опыта, только решительное сдерживание может остановить любую потенциальную российскую агрессию, – сказал он. – Но также исходя из недавнего опыта, мы видим, что политика умиротворения только побуждает к действию потенциального противника".

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Наталия Медведева
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Великобритания польша нато эскалация Бен Уоллес
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