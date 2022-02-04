Войска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видео

В Польшу начали прибывать войска США для усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши.

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Всего в Польшу прибудут 1700 военных, еще 300 бойцов перебросят в Германию.

"Идет процесс переброски войск США для усиления восточного фланга НАТО. В Польше приземляются новые американские самолеты с техникой и солдатами", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ожидается, что из Форт-Брэгга, одного из основных гарнизонов армии США, вскоре прибудут основные силы 82-й воздушно-десантной дивизии.

В Минобороны Польши сообщили, что бойцы 82-й дивизии США усилят американские силы, которые дислоцируются в Польше. Эта дивизия уже работала вместе с поляками.

Zolnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej ???? wzmocnia amerykanskie sily stacjonujace juz w Polsce. Trwa proces przerzutu wojsk. Zolnierze tej dywizji dzialali juz razem z Polakami ????podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspolnych cwiczen.

-@82ndABNDiv @USArmyEURAF pic.twitter.com/dV7XIjWJXI — Ministerstwo Obrony Narodowej ???? (@MON_GOV_PL) February 4, 2022

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что усиление американского присутствия в стране на 1700 солдат – это сильный сигнал солидарности в ответ на возможную российскую агрессию против Украины.

"Решение об усилении восточного фланга НАТО свидетельствует о том, что США и Альянс серьезно относятся к угрозе, исходящей от России, и предпринимают решительные меры сдерживания. Сила союзников в сдерживании потенциального агрессора – в единстве, решительности и солидарности", – заявил министр.

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