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04.02.2022, 20:20

Войска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видео

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Войска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видео
Войска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видео
Войска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видеоВойска США прибывают в Польшу для усиления восточного фланга НАТО – фото, видео

В Польшу начали прибывать войска США для усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Польши.

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Всего в Польшу прибудут 1700 военных, еще 300 бойцов перебросят в Германию.

"Идет процесс переброски войск США для усиления восточного фланга НАТО. В Польше приземляются новые американские самолеты с техникой и солдатами", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

Ожидается, что из Форт-Брэгга, одного из основных гарнизонов армии США, вскоре прибудут основные силы 82-й воздушно-десантной дивизии.

В Минобороны Польши сообщили, что бойцы 82-й дивизии США усилят американские силы, которые дислоцируются в Польше. Эта дивизия уже работала вместе с поляками.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отметил, что усиление американского присутствия в стране на 1700 солдат – это сильный сигнал солидарности в ответ на возможную российскую агрессию против Украины.

"Решение об усилении восточного фланга НАТО свидетельствует о том, что США и Альянс серьезно относятся к угрозе, исходящей от России, и предпринимают решительные меры сдерживания. Сила союзников в сдерживании потенциального агрессора – в единстве, решительности и солидарности", – заявил министр.

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Теги: армия США, польша, нато, Европа, войска, агрессия рф, десантники, переброска
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