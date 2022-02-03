Байден объяснил отправку дополнительных войск США в Европу. У Путина обеспокоены
Развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе соответствует тому, что Вашингтон ранее говорил Москве на переговорах, заявил CNN президент США Джо Байден. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал этому же каналу, что такое решение Белого дома доказывает "очевидность" обеспокоенности России.
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Байден отметил, что решение о дополнительном развертывании в Европе полностью соответствует его предупреждению лидеру России Владимиру Путину на переговорах.
По его словам, пока РФ будет действовать агрессивно, Вашингтон будет заверять союзников по НАТО и Восточную Европу, что США рядом, а пятая статья Североатлантического договора о коллективной обороне – "священное обязательство" Америки.
Песков же утверждает, что такими действиями США "де-факто продолжают нагнетать напряженность" в Европе.
Спикер Кремля также считает, что решение об увеличении американского контингента доказывает – у России есть "очевидная причина для обеспокоенности".
- На переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО. США заявляли, что вторжение России в Украину может начаться в любой момент, в РФ это отрицают.
- 26 января США и НАТО передали России письменный ответ на ее ультиматум. В РФ позитива в них не увидели.
- 2 февраля Байден одобрил развертывание 2000 дополнительных американских военных сил в Восточной Европе.
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