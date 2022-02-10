"Мы должны провести линии на снегу". Джонсон призвал НАТО к жесткой позиции по России
Лондон призывает страны НАТО жестко защищать попираемое Россией право Украины на вступление в Альянс. Об этом из штаб-квартиры блока в Брюсселе заявил на брифинге для СМИ премьер страны Борис Джонсон.
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Он назвал "мрачными" данные разведок стран Запада о российской угрозе над Украиной, и в очередной раз предостерег Кремль от приказа на вторжение.
"Это очень опасный момент, самый опасный в Европе за десятилетия", – добавил он.
Джонсон отметил, что Западу нужно использовать "комбинацию санкций, военной решимости и дипломатии", чтобы убедить Россию не начинать новый этап войны против Украины.
"Как Альянс мы должны провести линии на снегу и четко заявить, что есть принципы, по которым мы не пойдем на компромисс. Они включают безопасность каждой страны в НАТО и право каждой евродемократии стремиться к членству в НАТО", – подчеркнул он.
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Сегодня министр иностранных дел Британии Лиз Трасс находится с визитом в Москве: уже провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который назвал их "разговором немого с глухим".
Британский министр обороны Бен Уоллес завтра также будет в Москве, где встретится с главой МО РФ Сергеем Шойгу. По его словам в эфире Times Radio, Лондон и союзники "пытаются сделать все, независимо от того, состоите вы в НАТО или нет, чтобы защитить суверенное право стран выбирать свои союзы безопасности".
- На фоне угрозы нового российского вторжения Британия может поставить Украине дополнительное вооружение в придачу к 2000 ПТРК, которые были поставлены ранее. Польша предлагает Украине ПЗРК Grom, боеприпасы и дроны.
- По словам президента Зеленского, в войсках России вокруг Украины "ничего нового – психологическое давление".
- Президент Франции Макрон считает, что выполнение минских соглашений всеми сторонами – "главный путь к миру".
- Российский лидер Путин боится, что Украина в НАТО потребует вернуть Крым: угрожает ядерной бомбой.
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