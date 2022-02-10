"Мы должны провести линии на снегу". Джонсон призвал НАТО к жесткой позиции по России

Лондон призывает страны НАТО жестко защищать попираемое Россией право Украины на вступление в Альянс. Об этом из штаб-квартиры блока в Брюсселе заявил на брифинге для СМИ премьер страны Борис Джонсон.

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Он назвал "мрачными" данные разведок стран Запада о российской угрозе над Украиной, и в очередной раз предостерег Кремль от приказа на вторжение.

"Это очень опасный момент, самый опасный в Европе за десятилетия", – добавил он.

Джонсон отметил, что Западу нужно использовать "комбинацию санкций, военной решимости и дипломатии", чтобы убедить Россию не начинать новый этап войны против Украины.

"Как Альянс мы должны провести линии на снегу и четко заявить, что есть принципы, по которым мы не пойдем на компромисс. Они включают безопасность каждой страны в НАТО и право каждой евродемократии стремиться к членству в НАТО", – подчеркнул он.

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Сегодня министр иностранных дел Британии Лиз Трасс находится с визитом в Москве: уже провела переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который назвал их "разговором немого с глухим".

Британский министр обороны Бен Уоллес завтра также будет в Москве, где встретится с главой МО РФ Сергеем Шойгу. По его словам в эфире Times Radio, Лондон и союзники "пытаются сделать все, независимо от того, состоите вы в НАТО или нет, чтобы защитить суверенное право стран выбирать свои союзы безопасности".

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Евгений Пилипенко

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