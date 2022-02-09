От вторжения Россию удержит только жесткость позиции Запада и отказ от уступок – Блащак
Единственный эффективный ответ на агрессивную политику Кремля – убедить лидера РФ Владимира Путина, что Запад не пойдет ни на какие уступки его требованиям. Об этом сказал глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью телепрограмме Graffiti, сообщает Polsat.
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Блащак считает, что западный мир занял достаточно жесткую позицию и тем самым снизил угрозу прямого вторжения России в Украину. Однако он не может сказать, что угроза отведена полностью, поскольку войска РФ по-прежнему находятся в повышенной готовности у границ Украины.
"Мы – президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, глава МИД (Збигнев Рау – Ред.) и я – сейчас полностью сконцентрированы на предотвращении этой угрозы", – сказал Блащак.
8 февраля правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче ВСУ военного оборудования.
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- Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.
- 3 февраля глава польского МИД Збигнев Рау накануне визита в Вашингтон сказал, что Польша намерена просить США увеличить численность контингента американских солдат в своей стране на постоянной основе.
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