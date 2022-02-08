Правительство Польши приняло решение о передаче Украине военного оборудования

Правительство Польши приняло постановление о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины военного оборудования. Об этом сообщает польское государственное агентство РАР.

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"Правительство хочет поддержать своего восточного соседа, предоставив безвозмездно военное оборудование. Это очередное решение Совета министров о передаче оборудования Украине", – цитирует агентство коммюнике правительства.

В документе также отмечается, что решение о передаче военного имущества было принято с учетом необходимости обеспечения текущих операций польских вооруженных сил и поддержания необходимого уровня запасов армии, поэтому передача оборудования Украине не снизит боеготовность польских воинских частей.

Сообщается, что оборудование уже начали готовить к транспортировке.

Перед визитом в Киев премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что Польша готова передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Grom своей разработки, дроны и различные боеприпасы.

2 февраля сообщалось, что Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.

5 февраля Моравецкий сказал, что Украина получит 60-миллиметровые легкие пехотные минометы LMP-2017 и, возможно, ручные гранатометы RPG-40.

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Вадим Ребрина

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