Польша просит у США больше войск. И оставить американских солдат на постоянной основе

Польша будет просить у США увеличения численности военного контингента и дислокации американских солдат в своей стране на постоянной основе. Об этом сказал глава польского МИД Збигнев Рау накануне визита в Вашингтон, пишет Reuters.

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По данным агентства, Рау в пятницу, 4 февраля, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Партнеры планируют обсудить место размещения американских войск в Польше, а также возможные санкции в отношении России.

Уточняется, что накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак и Пентагон заявляли, что планируется прибытие в Польшу около 1700 военнослужащих – пока на временной основе.

"Естественно, что польская дипломатия стремится расширить присутствие союзников в форме постоянной ротации", — сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пжидач.

Пжидач подчеркнул, что "ситуация с безопасностью подтверждает необходимость усиления политики сдерживания, которая становится еще более злободневной".

28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.

1 февраля в Украине побывали с визитом премьер Польши Моравецкий и премьер Британии Джонсон. Объявлено о союзе Украина – Польша – Британия.

Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.

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Яна Катасонова

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