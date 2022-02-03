UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша просит у США больше войск. И оставить американских солдат на постоянной основе

Цей матеріал також доступний українською
03.02.2022, 17:21
Польша просит у США больше войск. И оставить американских солдат на постоянной основе - Фото
Иллюстративное фото: Sharon Matthias, EUCOM

Польша будет просить у США увеличения численности военного контингента и дислокации американских солдат в своей стране на постоянной основе. Об этом сказал глава польского МИД Збигнев Рау накануне визита в Вашингтон, пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным агентства, Рау в пятницу, 4 февраля, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Партнеры планируют обсудить место размещения американских войск в Польше, а также возможные санкции в отношении России.

Уточняется, что накануне министр обороны Польши Мариуш Блащак и Пентагон заявляли, что планируется прибытие в Польшу около 1700 военнослужащих – пока на временной основе.

"Естественно, что польская дипломатия стремится расширить присутствие союзников в форме постоянной ротации", — сказал журналистам заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пжидач.

Пжидач подчеркнул, что "ситуация с безопасностью подтверждает необходимость усиления политики сдерживания, которая становится еще более злободневной".

Читайте также: Во имя всех людей в Европе. Полный перевод статьи министра обороны Великобритании

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащак польша войска контингент Збигнев Рау
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 