Скорой деэскалации не будет, а "мегафонная дипломатия" вредит Украине – МИД Турции

Запад "раздувает ажиотаж" утверждениями о растущей вероятности вторжения России в Украину и наносит этим ущерб Украине и ее экономике. Это заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому телевидению, передает Anadolu.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чавушоглу считает, что "мегафонная дипломатия" не снижает уровня напряженности в регионе и далека от реалий.

Турция в своих посреднических усилиях осознает, что скорого решения проблемы не будет, отмечает он. Однако "на данном этапе важны шаги по снижению уровня эскалации, формированию атмосферы доверия".

Чавушоглу подчеркивает, что ситуация с российской военной эскалацией не такая ужасающая, как ее пытаются преподнести на Западе, но, тем не менее, очень серьезная.

27 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил посредничество для снижения российской военной эскалации на границах Украины. "Турция готова организовать у себя встречу лидеров России и Украины с целью открыть путь к восстановлению атмосферы мира", – сказал он.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.