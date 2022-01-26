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Турция предложила ОБСЕ Стамбул для переговоров по Донбассу. России это "неудобно"

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2022, 22:00
Турция предложила ОБСЕ Стамбул для переговоров по Донбассу. России это
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA-EFE/ERDEM SAHIN)

Сегодня, 26 января, стало известно, что в ответ на просьбу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Турция предложила Стамбул для проведения встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщил представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Микко Киннунен, заявление которого опубликовано на сайте ОБСЕ.

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"В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса", – заявил Киннунен.

Он поблагодарил Турцию и сообщил, что проинформировал участников переговоров об этой возможности вернуться к очным встречам.

"Я убежден, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность наших переговоров", – резюмировал представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ.

Как сообщил в Facebook представитель Донецка в украинской делегации Сергей Гармаш, представитель России заявил, что россиянам "Стамбул логистически неудобен", им "предпочтительнее Минск", или даже "города РФ или Украины, например, Москва, Донецк или Луганск".

По словам Гармаша, вопрос как с локацией переговоров ТКГ, так и с возможностью встреч офлайн остается открытым.

Турция предложила ОБСЕ Стамбул для переговоров по Донбассу. России это "неудобно"
Наталия Медведева
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Донбасс Турция Стамбул реджеп тайип эрдоган ткг Сергей Гармаш
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