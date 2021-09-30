UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Минск не рассматриваем". Украина готова возобновить очные встречи ТКГ, но не в Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 15:57
Андрей Костин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украинская делегация готова возобновить встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате офлайн, но не в Минске – нужна другая локация. Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Единственная наша позиция – должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы безусловно не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", – сказал он.

Он отметил, что с марта 2020-го консультации проходят в формате видеоконференции. По его словам, при таком формате никто не знает, кто еще в действительности находится за экраном, что ставит под вопрос конфиденциальность переговорного процесса.

Читайте также: Прощай, Беларусь. Кто может стать новой площадкой переговоров Украина-Россия по Донбассу

"Именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", – сказал он, отметив, что по этому поводу идут определенные консультации.

По словам Костина, работа в очном формате может быть более динамичной, а "коллективный разум" по ту сторону экрана можно будет ограничить. К тому же, как отметил Костин, если проводить встречи на площадке нейтрального и безопасного для консультаций европейского государства, то там есть свои условия для допуска.

Читайте также: РФ сорвала заседание ТКГ: хотела обсуждать некий "план" боевиков, а не формулу Штайнмайера

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс минск Андрей Костин ткг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 