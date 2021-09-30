"Минск не рассматриваем". Украина готова возобновить очные встречи ТКГ, но не в Беларуси

Украинская делегация готова возобновить встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате офлайн, но не в Минске – нужна другая локация. Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в интервью Интерфакс-Украина.

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"Единственная наша позиция – должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы безусловно не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", – сказал он.

Он отметил, что с марта 2020-го консультации проходят в формате видеоконференции. По его словам, при таком формате никто не знает, кто еще в действительности находится за экраном, что ставит под вопрос конфиденциальность переговорного процесса.

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"Именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", – сказал он, отметив, что по этому поводу идут определенные консультации.

По словам Костина, работа в очном формате может быть более динамичной, а "коллективный разум" по ту сторону экрана можно будет ограничить. К тому же, как отметил Костин, если проводить встречи на площадке нейтрального и безопасного для консультаций европейского государства, то там есть свои условия для допуска.

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Оксана Житнюк

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