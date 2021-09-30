"Минск не рассматриваем". Украина готова возобновить очные встречи ТКГ, но не в Беларуси
Украинская делегация готова возобновить встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу в формате офлайн, но не в Минске – нужна другая локация. Об этом сказал представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин в интервью Интерфакс-Украина.
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"Единственная наша позиция – должна быть обеспечена безопасность всех участников, независимость и конфиденциальность прохождения этой процедуры. Поэтому мы безусловно не рассматриваем Минск как место для проведения очных консультаций. Но мы готовы рассмотреть другие локации", – сказал он.
Он отметил, что с марта 2020-го консультации проходят в формате видеоконференции. По его словам, при таком формате никто не знает, кто еще в действительности находится за экраном, что ставит под вопрос конфиденциальность переговорного процесса.
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"Именно поэтому украинская делегация и поддержала возможность возврата к очным встречам", – сказал он, отметив, что по этому поводу идут определенные консультации.
По словам Костина, работа в очном формате может быть более динамичной, а "коллективный разум" по ту сторону экрана можно будет ограничить. К тому же, как отметил Костин, если проводить встречи на площадке нейтрального и безопасного для консультаций европейского государства, то там есть свои условия для допуска.
- После подавления диктаторским режимом Александра Лукашенко массовых протестов против фальсификации президентских выборов в Беларуси, глава украинской делегации и первый президент Леонид Кравчук заявил, что заседания ТКГ следует перенести из Минска в другую, более демократичную страну, например, в Польшу. Также вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что Украина больше не будет участвовать в заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске из-за того, что Беларусь находится под влиянием России.
- В январе 2021-го на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций ДНР/ЛНР, координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.
- 17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. Спикер делегации Алексей Арестович сказал, что в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет вести переговоры в ТКГ в присутствии Пироговой.
- Менее чем за сутки до начала запланированного на 25 августа заседания гуманитарной подгруппы Россия сделала техническое сообщение о привлечении к нему Пироговой, которая в Украине осуждена за терроризм. Заседание было сорвано. На следующий день минская ТКГ возобновила работу.
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