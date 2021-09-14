РФ сорвала заседание ТКГ: хотела обсуждать некий "план" боевиков, а не формулу Штайнмайера
Россия сорвала сегодняшнее заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Вместо вопроса имплементации формулы Штайнмайера представители РФ хотели обсуждать "план действий" боевиков ОРДЛО, потому заседание было безрезультатным, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.
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Он заявил, что сегодня основные усилия Москвы и "ее марионеток" из Донецка и Луганска были направлены на то, чтобы сорвать обсуждение и последующую имплементацию формулы Штайнмайера.
По словам Гармаша, на обсуждении формулы настаивали как представители Украины, так и модератор от ОБСЕ, однако "Москва и Ко упорно заявляли, что это вопрос второстепенный". Представители РФ вместо этого хотели обсуждать некий "план действий", представленный ОРДЛО.
Гармаш подчеркнул, что обсуждение Киевом "плана действий" боевиков означало бы признание их в качестве одной из сторон переговоров, однако они не являются ни стороной конфликта, ни членами ТКГ.
"Этого Москва только и добивается уже восьмой год. Но то, что они так демонстративно "забивают" на формулу Штайнмайера, к принятию которой призывают Берлин и Париж, – это уже привет Европе", – добавил Гармаш.
Он также напомнил, что до этого Россия блокировала работу гуманитарной подгруппы ТКГ, отправив туда осужденную в Украине за терроризм Майю Пирогову.
- В январе 2021 года на заседании ТКГ появились два новых члена террористических организаций ДНР/ЛНР, координатор ОБСЕ не стал этому препятствовать.
- 17 марта украинская делегация покинула комнату переговоров из-за присутствия Пироговой. Спикер делегации Алексей Арестович сказал, что в тот же день РФ выразила готовность отстранить Пирогову от процесса.
- Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что Украина не будет вести переговоры в ТКГ в присутствии Пироговой.
- Менее чем за сутки до начала запланированного на 25 августа заседания гуманитарной подгруппы Россия сделала техническое сообщение о привлечении к нему Пироговой, которая в Украине осуждена за терроризм. Заседание было сорвано. На следующий день минская ТКГ возобновила работу.
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