СЦКК: Обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии, такого не было с 2016-го

Обстрелы на Донбассе растут в геометрической прогрессии на фоне российско-беларуских учений и предстоящих выборов в Госдуму РФ. Об этом сказал руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов в эфире телеканала Дом.

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Он заявил, что недавние потери ВСУ, вероятно, были самыми серьезными за последние пять лет – 11 и 12 сентября в зоне проведения Операции объединенных сил погибли четверо украинских военнослужащих. Еще 15 бойцов ВСУ получили ранения. За эти двое суток боевики совершили 47 обстрелов.

По словам Апполонова, он находится в зоне ООС практически постоянно с 2016 года, и за это время таких потерь на фронте не было. После договоренности о перемирии в июля 2020-го, как утверждает военнослужащий, до Нового года боевики "более-менее придерживались" режима прекращения огня. Однако начиная с этого года, а особенно с мая-июня, обстрелы "растут в геометрической прогрессии".

"По моему мнению, это обусловлено началом активной фазы стратегических учений Запад-2021, подготовкой к проведению выборов в Госдуму России с вовлечением гражданского населения (оккупированных территорий Донбасса, – ред.), которое получило паспорта РФ", – сказал Апполонов.

Кроме того, по мнению руководителя украинской стороны СЦКК, активизацию оккупантов на Донбассе можно объяснить желанием России "показать человечеству мощь" своих незаконных вооруженных формирований.

Апполонов сообщил, что украинская сторона СЦКК передала 109 нот мониторинговой миссии ОБСЕ по факту нарушений режима прекращения огня оккупантами 11 и 12 сентября.

Он также добавил, что ВСУ оставляют за собой право применять вооружение в ответ на действия оккупантов.

Оккупанты раздают российские паспорта жителям ОРДЛО, чтобы привлечь их к незаконному участию в выборах в Госдуму РФ. С июня 2021-го по прямым указаниям из России жители ОРДЛО массово и в ускоренных темпах получают российское гражданство, при том в принудительном порядке. Цель оккупантов – обеспечить максимальную поддержку правящей партии Единая Россия.

10 сентября 2021-го в России и Беларуси стартовали совместные масштабные военные учения Запад-2021, которые продлятся до 16 сентября. По официальным данным, на территории Беларуси в учениях примут участие 2500 российских военных, а всего в учениях задействовано до 200 000 военных, около 80 единиц авиации, до 760 единиц боевой техники.

В середине сентября 2021-го на фронте – почти ежедневные безвозвратные потери: пять погибших на 14 число.

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Оксана Житнюк

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