Офис Зеленского о "выборах" в ОРДЛО: Угрожают – голосуйте, это все равно ничего не значит

Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут голосовать на выборах в Госдуму РФ, если это нужно для их безопасности. Все равно эти выборы юридически ничтожны, заявил в интервью каналу Дом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

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"По этому поводу президент в интервью вашему телеканалу свою ситуацию обрисовал. Он говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт – пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал – пусть голосует", – сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что юридическая ценность голосования на оккупированных территориях – ничтожная, на международном и юридическом уровнях эти выборы не имеют никакого значения.

"Но если человеку надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, пусть голосует, без проблем", – говорит спикер президента.

По словам Никифорова, Украина все равно вернет эти территории – и "люди, которые останутся украинцами", вернут свои паспорта, "достанут из-под матрасов" или мест, где их прячут.

22 февраля 2021 года стало известно, что власти РФ могут манипулировать количеством незаконно выданных паспортов жителям ОРДЛО, чтобы обеспечить фальсификации на сентябрьских выборах в Госдуму России.

26 февраля МИД заявил, что Украина не признает итоги выборов в Госдуму, если будет голосование в ОРДЛО.

8 августа Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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