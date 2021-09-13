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Офис Зеленского о "выборах" в ОРДЛО: Угрожают – голосуйте, это все равно ничего не значит

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 11:18
Офис Зеленского о
Сергей Никифоров (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Жители временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут голосовать на выборах в Госдуму РФ, если это нужно для их безопасности. Все равно эти выборы юридически ничтожны, заявил в интервью каналу Дом пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

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"По этому поводу президент в интервью вашему телеканалу свою ситуацию обрисовал. Он говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт – пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал – пусть голосует", – сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что юридическая ценность голосования на оккупированных территориях – ничтожная, на международном и юридическом уровнях эти выборы не имеют никакого значения.

"Но если человеку надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, пусть голосует, без проблем", – говорит спикер президента.

По словам Никифорова, Украина все равно вернет эти территории – и "люди, которые останутся украинцами", вернут свои паспорта, "достанут из-под матрасов" или мест, где их прячут.

  • 8 августа Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать выборы в Госдуму РФ из-за незаконной подготовки к выборам на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Читайте также: Кулеба о выборах в Госдуму: Российские забавы, которые никак не повлияют на Крым и Донбасс

Марк Сировой
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Сергей Никифоров Владимир Зеленский Донбасс Крым выборы госдума
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