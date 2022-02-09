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Угроза нападения России. Европа стоит за Украину, особенно поляки: результаты опроса

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 11:01
Угроза нападения России. Европа стоит за Украину, особенно поляки: результаты опроса - Фото
Польские военные (Фото — Ministerstwo Obrony Narodowej)

Более половины жителей Европы выступают за заступничество Евросоюза или НАТО на стороне Украины, если Россия пойдет на новое вторжение. Таковы результаты опроса от Евросовета по международной политике (ECFR) в семи странах Европы, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

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Помощь Украине от ЕС или НАТО поддерживают 60% опрошенных. Еще около половины респондентов полагают, что Украине также должны помочь защищаться от агрессора США, Германия или Франция.

Наиболее резкое отношение к ситуации с угрозами России Украине отмечено в соседней Польше. Большинство жителей этой страны считают, что Варшава должна будет вмешаться на стороне Киева, если произойдет эскалация. Меньше всего так относятся к конфликту жители Финляндии.

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Ответы на вопрос "Должна ли моя страна защищать Украину?" (см. изображение ниже) разделились так:

Да (Польша – 65%, Финляндия – 21%);
Нет (Финляндия – 54%, Польша – 25%);
Не знаю (Франция – 26%, Польша – 10%).

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Немцы, итальянцы, поляки и румыны предпочитают, чтобы на угрозу реагировал блок НАТО; финны, французы и шведы – чтобы ЕС.

Вопрос на изображении ниже: "Кто должен защищать Украину, если Россия нападет?"

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Аналитики ECFR пишут, что российского лидера Владимира Путина "должно удивить", что многие в Европе "явно готовы встать на защиту Украины".

Как отмечают в издании, если стягивание российских войск к Украине обеспокоит европейцев, "план Путина не сработает".

На изображении ниже вопрос: "Насколько велика вероятность вторжения России в Украину в 2022 году?"

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Опрос проводился в конце января 2022 года, общая выборка – 5529 респондентов. Погрешность не превышает 3-5%.

На днях боевикам и пропагандистам в ОРДЛО снова померещились "наемники", на этот раз "из Польши".

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Евгений Пилипенко
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