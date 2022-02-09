Угроза нападения России. Европа стоит за Украину, особенно поляки: результаты опроса

Более половины жителей Европы выступают за заступничество Евросоюза или НАТО на стороне Украины, если Россия пойдет на новое вторжение. Таковы результаты опроса от Евросовета по международной политике (ECFR) в семи странах Европы, пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

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Помощь Украине от ЕС или НАТО поддерживают 60% опрошенных. Еще около половины респондентов полагают, что Украине также должны помочь защищаться от агрессора США, Германия или Франция.

Наиболее резкое отношение к ситуации с угрозами России Украине отмечено в соседней Польше. Большинство жителей этой страны считают, что Варшава должна будет вмешаться на стороне Киева, если произойдет эскалация. Меньше всего так относятся к конфликту жители Финляндии.

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Ответы на вопрос "Должна ли моя страна защищать Украину?" (см. изображение ниже) разделились так:

Да (Польша – 65%, Финляндия – 21%);

Нет (Финляндия – 54%, Польша – 25%);

Не знаю (Франция – 26%, Польша – 10%).

Немцы, итальянцы, поляки и румыны предпочитают, чтобы на угрозу реагировал блок НАТО; финны, французы и шведы – чтобы ЕС.

Вопрос на изображении ниже: "Кто должен защищать Украину, если Россия нападет?"

Аналитики ECFR пишут, что российского лидера Владимира Путина "должно удивить", что многие в Европе "явно готовы встать на защиту Украины".

Как отмечают в издании, если стягивание российских войск к Украине обеспокоит европейцев, "план Путина не сработает".

На изображении ниже вопрос: "Насколько велика вероятность вторжения России в Украину в 2022 году?"

Опрос проводился в конце января 2022 года, общая выборка – 5529 респондентов. Погрешность не превышает 3-5%.

На днях боевикам и пропагандистам в ОРДЛО снова померещились "наемники", на этот раз "из Польши".

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Евгений Пилипенко

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