В Борисполе сел грузовой самолет ВВС Британии Boeing C-17A Globemaster III: карта
Сегодня, 8 февраля, в аэропорту Борисполь в 13:05 совершил посадку военно-транспортный самолет Королевских Военно-воздушных сил Великобритании Boeing C-17A Globemaster III. Его полет можно отследить по аэротрекеру Flightradar24.
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Самолет около восьми утра вылетел с военной базы Брайз-Нортон примерно в 80 км от Лондона.
Что на борту – неизвестно. Может перевозить до 77,5 тонны грузов.
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После первого ежедневного воздушного моста Британия–Украина, которым для ВСУ перебросили в январе противотанковые комплексы и инструкторов для обучения, официальные лица не сообщают о новых рейсах.
Также сегодня днем из Варшавы во Львов прибыл ближнемагистральный пассажирский самолет BAe 146-200 – также ВВС Британии:
По состоянию на 14:05 этот самолет находится уже на подлете к Киеву:
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