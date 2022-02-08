Половина американцев поддерживают вступление Украины в НАТО – опрос
Половина граждан США поддерживают вступление Украины в НАТО, несмотря на то, что Россия угрожает ей новым вторжением, чтобы воспрепятствовать этому. Такие результаты опроса Morning Consult и Politico.
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У граждан США спросили, что они думают о переговорах между Россией и Альянсом на фоне скопления российских войск у границ Украины.
→ НАТО должен отказать Украине в присоединении для предотвращения нового вторжения России – 17%;
→ НАТО не должен соглашаться на ультиматум о невступлении Украины в Альянс на фоне российских угроз – 49%;
→ Не знаю – 34%.
У американцев спросили, считают ли они, что НАТО должен позволять странам подавать заявки на членство, в том числе и Украине.
→ Решительно поддерживаю – 28%;
→ Скорее поддерживаю – 30%;
→ Скорее против – 9%;
→ Решительно против – 6%;
→ Не знаю – 27%.
Опрос был проведен 5-6 февраля 2022 года, в нем приняли участие 2005 американцев в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность – 2%.
В этом же опросе от Politico половина американцев назвали Россию врагом США, а Украину оценили, как дружественное государство.
- Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западно-европейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев.
- Почти половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной этого года, а 39,1% склоняются к тому, что нападения не будет.
- В Германии 71% граждан поддерживают отказ правительства поставлять Украине оружие на фоне угрозы нового вторжения России.
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