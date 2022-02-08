Половина американцев назвали Россию врагом США – опрос Politico

Половина граждан США считают Россию врагом. Украину американцы оценивают, как дружественное государство, союзником нас назвали 20% опрошенных. Такие результаты опроса Politico.

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Опрос был проведен 5-6 февраля 2022 года, в нем приняли участие 2005 американцев в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность – 2%.

Социологи спросили американцев, они считают Россию союзником или врагом США?

Союзник – 3%;

Дружественная, но не союзник – 10%;

Недружественная, но не враг – 24%;

Враг – 49%;

Не знаю – 14%.

Граждане США ответили на вопрос, считают они Украину врагом или союзником США?

Союзник – 20%;

Дружественная, но не союзник – 36%;

Недружественная, но не враг – 15%;

Враг – 5%;

Не знаю – 23%.

Жители Запада поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, поскольку считают, что Украина разделяет их ценности и заслуживает поддержки, в том числе за счет военной помощи.

Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западно-европейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев.

Почти половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной этого года, а 39,1% склоняются к тому, что нападения не будет.

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Яна Катасонова

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