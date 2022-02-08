Половина американцев назвали Россию врагом США – опрос Politico
Половина граждан США считают Россию врагом. Украину американцы оценивают, как дружественное государство, союзником нас назвали 20% опрошенных. Такие результаты опроса Politico.
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Опрос был проведен 5-6 февраля 2022 года, в нем приняли участие 2005 американцев в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность – 2%.
Социологи спросили американцев, они считают Россию союзником или врагом США?
Союзник – 3%;
Дружественная, но не союзник – 10%;
Недружественная, но не враг – 24%;
Враг – 49%;
Не знаю – 14%.
Граждане США ответили на вопрос, считают они Украину врагом или союзником США?
Союзник – 20%;
Дружественная, но не союзник – 36%;
Недружественная, но не враг – 15%;
Враг – 5%;
Не знаю – 23%.
- Жители Запада поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, поскольку считают, что Украина разделяет их ценности и заслуживает поддержки, в том числе за счет военной помощи.
- Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западно-европейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев.
- Почти половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной этого года, а 39,1% склоняются к тому, что нападения не будет.
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