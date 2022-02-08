Американцы считают, что на угрозу вторжения России должны реагировать и НАТО, и ЕС – опрос
Граждане США считают, что в решении конфликта между Украиной и Россией на фоне угрозы нового вторжения должны участвовать как европейские союзники, так и НАТО в целом. Такие результаты опроса Morning Consult и Politico.
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Социологи спросили граждан США: одобряют ли они участие НАТО в решении этого конфликта. Ответы:
Полностью одобряю – 14%
Скорее одобряю – 33%
Скорее не одобряю – 12%
Категорически не одобряю – 8%
Не знаю – 34%
У американцев поинтересовались: согласны ли они, что европейские союзники США должны помочь с решением конфликта.
Полностью одобряю – 13%
Скорее одобряю – 32%
Скорее не одобряю – 12%
Категорически не одобряю – 6%
Не знаю – 38%
Опрос был проведен 5-6 февраля 2022 года, в нем приняли участие 2005 американцев в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность – 2%.
- В этом же опросе от Politico половина американцев назвали Россию врагом США, а Украину оценили как дружественное государство.
- Половина граждан США поддерживают вступление Украины в НАТО, несмотря на то что Россия угрожает ей новым вторжением, чтобы воспрепятствовать этому.
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