Американцы считают, что на угрозу вторжения России должны реагировать и НАТО, и ЕС – опрос

Граждане США считают, что в решении конфликта между Украиной и Россией на фоне угрозы нового вторжения должны участвовать как европейские союзники, так и НАТО в целом. Такие результаты опроса Morning Consult и Politico.

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Социологи спросили граждан США: одобряют ли они участие НАТО в решении этого конфликта. Ответы:

Полностью одобряю – 14%

Скорее одобряю – 33%

Скорее не одобряю – 12%

Категорически не одобряю – 8%

Не знаю – 34%

У американцев поинтересовались: согласны ли они, что европейские союзники США должны помочь с решением конфликта.

Полностью одобряю – 13%

Скорее одобряю – 32%

Скорее не одобряю – 12%

Категорически не одобряю – 6%

Не знаю – 38%

Опрос был проведен 5-6 февраля 2022 года, в нем приняли участие 2005 американцев в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность – 2%.

В этом же опросе от Politico половина американцев назвали Россию врагом США, а Украину оценили как дружественное государство.

Половина граждан США поддерживают вступление Украины в НАТО, несмотря на то что Россия угрожает ей новым вторжением, чтобы воспрепятствовать этому.

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Яна Катасонова

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