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Российские оккупанты, а не сепаратисты. МИД призвал Reuters писать правильно о Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 14:34
Российские оккупанты, а не сепаратисты. МИД призвал Reuters писать правильно о Донбассе - Фото
Олег Николенко (Скриншот видео канала Дом)

Министерство иностранных дел Украины упрекнуло западные СМИ в использовании неправильной терминологии. Спикер МИД Олег Николенко, комментируя заголовок вчерашнего материала Reuters, напомнил, что на Донбассе – не сепаратисты, а российские оккупанты.

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7 февраля на сайте Reuters появилась новость "Лидер сепаратистов заявил, что полномасштабная война на востоке Украины может начаться в любой момент". На фото изображен главарь террористической организации "ДНР" Денис Пушилин. В этой публикации он заявляет, что боевики "будут вынуждены" обратиться к России, если Украина "при поддержке западных стран перейдет определенную черту". В материале также приводится комментарий Николенко – он напомнил, что российские силы ведут войну на Донбассе уже восемь лет.

"На Донбассе – не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к "доверенным лицам" России создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению РФ к ответственности за ее преступления. Когда речь идет о безопасности Европы, ответственная журналистика играет решающую роль", – заявил спикер МИД.

Российские оккупанты, а не сепаратисты. МИД призвал Reuters писать правильно о Донбассе
  • В январе госСМИ Черногории написало о "нападении украинцев на Луганскую республику", тем самым повторив российскую пропаганду о террористической организации "ЛНР" на временно оккупированной территории Донбасса. 
  • МИД Украины отреагировал: призвал СМИ удалить провокационную публикацию и предотвратить в будущем распространение ложной информации.

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Оксана Житнюк
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