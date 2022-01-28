ГосСМИ Черногории дало роспропаганду о "нападении украинцев на Луганскую республику"

Сегодня, 28 января, государственная телерадиокомпания Черногории написала о якобы "нападении украинцев" на террористическую ЛНР на временно оккупированных территориях Донбасса. Статья опубликована на сайте RTCG.

В тексте приводят заявления боевиков, обвиняющих украинскую армию в обстреле у поселка Троицкое.

Издание нигде не упоминает о российской гибридной агрессии против Украины и что речь идет о захваченной оккупантами территории.

Также в тексте подается, что "напряженность в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов".

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

В Украине госканал Дом показал карту, на которой временно оккупированный Крым обозначен частью России.

Онлайн-платформа для перевозчиков BlaBlaCar использовала в рекламе карту Украины без Крыма.

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Яна Катасонова

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