В Apple Music опубликовали карту Украины без Крыма. МИД отреагировал

Посольство Украины в США обратится в компанию Apple из-за публикации карты Украины без оккупированного полуострова Крым в приложении Apple Music for Artists. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

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В приложении Apple Music for Artists, в котором исполнители могут записывать и продвигать свою музыку, карту Украины опубликовали без Крыма. Это LIGA.net подтвердила одна из артисток, которая имеет доступ к аккаунту.

МИД уже поручил посольству Украины в США обратиться к Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

В Министерстве напомнили, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

СПРАВКА. Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары.

5 июля 2021 года официальный дистрибьютор производителя акустических систем JBL в Украине (ООО "Карма Диджитал ЛТД") опубликовал в соцсетях карту Украины без полуострова Крым и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. На следующий день в компании признали, что произошла ошибка, и принесли извинения.

В сентябре украинский гостелеканал Дом показал карту с "российским" Крымом и получил предупреждение от Нацсовета.

В октябре УЕФА изобразил Крым как часть Украины в своем презентационном видеоролике к Евро-2024.

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Владислава Михайленко , Владислав Сердюк

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