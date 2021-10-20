В Apple Music опубликовали карту Украины без Крыма. МИД отреагировал
Посольство Украины в США обратится в компанию Apple из-за публикации карты Украины без оккупированного полуострова Крым в приложении Apple Music for Artists. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
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В приложении Apple Music for Artists, в котором исполнители могут записывать и продвигать свою музыку, карту Украины опубликовали без Крыма. Это LIGA.net подтвердила одна из артисток, которая имеет доступ к аккаунту.
МИД уже поручил посольству Украины в США обратиться к Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.
В Министерстве напомнили, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.
- 5 июля 2021 года официальный дистрибьютор производителя акустических систем JBL в Украине (ООО "Карма Диджитал ЛТД") опубликовал в соцсетях карту Украины без полуострова Крым и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. На следующий день в компании признали, что произошла ошибка, и принесли извинения.
- В сентябре украинский гостелеканал Дом показал карту с "российским" Крымом и получил предупреждение от Нацсовета.
- В октябре УЕФА изобразил Крым как часть Украины в своем презентационном видеоролике к Евро-2024.
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