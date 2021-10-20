UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Apple Music опубликовали карту Украины без Крыма. МИД отреагировал

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 19:12
В Apple Music опубликовали карту Украины без Крыма. МИД отреагировал - Фото
Иллюстративное фото Apple (Фото - depositphotos.com)

Посольство Украины в США обратится в компанию Apple из-за публикации карты Украины без оккупированного полуострова Крым в приложении Apple Music for Artists. Об этом в комментарии LIGA.net сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В приложении Apple Music for Artists, в котором исполнители могут записывать и продвигать свою музыку, карту Украины опубликовали без Крыма. Это LIGA.net подтвердила одна из артисток, которая имеет доступ к аккаунту. 

МИД уже поручил посольству Украины в США обратиться к Apple, чтобы разобраться в этой ситуации.

В Министерстве напомнили, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.

СПРАВКА. Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары.

В Apple Music опубликовали карту Украины без Крыма. МИД отреагировал

  • 5 июля 2021 года официальный дистрибьютор производителя акустических систем JBL в Украине (ООО "Карма Диджитал ЛТД") опубликовал в соцсетях карту Украины без полуострова Крым и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. На следующий день в компании признали, что произошла ошибка, и принесли извинения.
  • В сентябре украинский гостелеканал Дом показал карту с "российским" Крымом и получил предупреждение от Нацсовета.
  • В октябре УЕФА изобразил Крым как часть Украины в своем презентационном видеоролике к Евро-2024. 

Читайте также: Зеленский – главе Apple: Мы заинтересованы в расширении присутствия компании в Украине

Владислава Михайленко, Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Крым карта apple приложение Apple Music
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 