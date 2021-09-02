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Зеленский – главе Apple: Мы заинтересованы в расширении присутствия компании в Украине

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 22:31
Зеленский – главе Apple: Мы заинтересованы в расширении присутствия компании в Украине - Фото
Фото: twitter.com/zelenskyyua

Украина заинтересована в расширении присутствия в стране компании Apple. Об этом президент Владимир Зеленский сказал главе компании Тиму Куку во время встречи, сообщил Зеленский в Twitter.

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"Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, вдохновляющей своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов", – написал президент.

Цена акций Apple по итогам биржевой сессии 31 августа достигла исторического максимума в $153,41. Таким образом, капитализация техногиганта составляет $2,53 трлн и Apple имеет все шансы, чтобы стать первой компанией в мире, достигшей рыночной стоимости в $3 трлн. 

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский apple тим кук
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