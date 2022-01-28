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В МИД "потрясены" новостью госСМИ Черногории с российской пропагандой о войне на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 13:51
В МИД
Флаг Черногории (Фото - скриншот)

Сегодня, 28 января, посольство Украины в Черногории отреагировало на публикацию в госСМИ страны, в которой признаны законными боевики террористической организации "ЛНР". Об этом дипломаты сообщают в Facebook.

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Гостелерадиокомпания Черногории написала о "нападении украинцев на Луганскую республику", тем самым повторив российскую пропаганду о террористической организации "ЛНР" на временно оккупированной территории Донбасса. 

"В момент наибольшей угрозы России нападения на Украину мы буквально потрясены публикацией новостей государственной службы Черногории RTCG, которая узаконивает сепаратистскую группировку на временно оккупированных территориях на востоке Украины", – сказано в сообщении.

Украинские дипломаты призвали СМИ "удалить эту провокационную публикацию и предотвратить в будущем распространение информации, не соответствующей официальной позиции Черногории о территориальной целостности Украины и международном праве".

Скриншот Facebook

По состоянию на 13:45 на сайте не убрали текст, но поменяли его. Причем изменение почти никак не повлияло на то, что это российская пропаганда – с выражениями вроде "был убит боец народного ополчения самопровозглашенной Луганской Народной Республики". Из текста также исчез абзац о том, что "напряженность в регионе подогревают США и другие страны НАТО, поставляющие Украине оружие и военных инструкторов".

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СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций "ДНР/ЛНР" как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условиях и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.
  • В Украине госканал Дом показал карту, на которой временно оккупированный Крым обозначен частью России. 
  • Онлайн-платформа для перевозчиков BlaBlaCar использовала в рекламе карту Украины без Крыма.

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Яна Катасонова
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посольство Донбасс террористы черногория
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