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CNN дали "причину" срыва встречи Зеленский-Бербок. ОП говорит – это российский нарратив

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 11:32
CNN дали
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Вчера, 7 февраля, была отменена встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским. CNN, ссылаясь на свои "источники", сообщает, что встречи не было якобы из-за разногласий по оружию и Северному потоку-2. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг LIGA.net эту версию, назвав ее абсурдом и российским нарративом.

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Бербок вчера сказала, что встречу с Зеленским отменили из-за изменений в графиках.

Однако журналист CNN Джейк Таппер, ссылаясь на "источник, близкий к украинскому правительству", сообщил, что встреча не состоялась якобы из-за нежелания Германии заявить об остановке Северного потока-2 в случае нового вторжения РФ в Украину и из-за отказа ФРГ в оружии для Украины.

Подоляк заявил, что сообщения со ссылкой на "анонимный источник" становятся все абсурднее, а "в погоне за сенсационностью очень легко встретить анонима, который просто лжет или сознательно распространяет какой-то российский нарратив".

Советник главы ОП подчеркнул, что представители Германии и весь Запад неоднократно говорили о том, что "газопровод не заработает", если будет эскалация. Вчера это было озвучено и в США на встрече Байдена и Шольца. Позиция Германии по поставкам или непоставкам оружия, отметил Подоляк, тоже публичная и неоднократно озвучивалась.

"Поэтому это совершенно ложный контекст – говорить, будто встреча сорвалась из-за отказа что-то сказать о Северном потоке-2 или об оружии. Такого априори быть не могло", – добавил он.

CNN дали "причину" срыва встречи Зеленский-Бербок. ОП говорит – это российский нарратив

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Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский cnn Анналена Бербок офис президента михаил подоляк
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