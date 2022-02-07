Зеленский не встретится с главой МИД Германии

Встречу главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Владимиром Зеленским отменили. Об этом на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сказала сама Бербок.

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По ее словам встречу с Зеленским отменили из-за изменений в графике главы МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана.

"Моя поездка планировалась с французским коллегой. Мы планировали встретиться с президентом, но планы поездки изменились. Французская сторона немного изменила эти планы. Конечно, нужно лучше координировать... Со своей стороны я вынуждена была адаптировать свои планы", – сказала она.

Кулеба еще раз поблагодарил Бербок за визит в Украину, несмотря на изменения в графике Ле Дриана, и сказал, что в МИД к этому относятся "с пониманием".

"Во-вторых, никаких проблем со встречей с президентом нет. Давайте не создавать вокруг этого конспирологию", – сказал Кулеба, напомнив, что во время своего прошлого визита Бербок встречалась с Зеленским.

Министр отметил, что у президента в последние дни насыщенный график, и "ни в коем случае отсутствие этой встречи не надо рассматривать как политический сигнал".

Он сказал, что обсудил с немецкой коллегой также вопрос поставок оружия.

"Очень важно, что мы сегодня говорили не только о том, что Германия не может сделать по тем или иным причинам, но и о том, что Германия может сделать, и что она намерена сделать для поддержки Украины в сфере обороны и безопасности", – сказал Кулеба.

"Это был откровенный разговор. У нас тут позиции действительно разные. Но наша задача с Анналеной состоит не в том, чтобы ссориться, а в том, чтобы искать точки соприкосновения и решения. Я думаю, что сегодня мы нашли и точки соприкосновения, и проект решения. Теперь будем ждать шага немецкого правительства", – добавил глава МИД Украины.

Вадим Ребрина

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