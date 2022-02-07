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Если Россия вторгнется в Украину, Северного потока-2 не будет – Байден

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 23:53
Если Россия вторгнется в Украину, Северного потока-2 не будет – Байден - Фото
Олаф Шольц и Джо Байден (скриншот с видео)

Президент США Джо Байден заявил, что Северного потока-2 "не будет", если Россия вторгнется в Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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"Если Россия вторгнется, если танки или войска перейдут границу Украины, Северного потока-2 не будет", – сказал Байден.

На уточняющий вопрос журналистки, как он сможет это сделать, если учесть, что этот проект контролируется Германией, президент США ответил: "Обещаю, мы сможем это сделать".

Шольц в свою очередь заверил, что Германия в том, что касается санкций, будет действовать согласованно со своими союзниками и партнерами, в том числе с США.

  • США грозит РФ санкциями в случае вторжения, в том числе незапуском СП-2. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
  • Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, если Россия так или иначе вторгнется на Украину, ситуация с запуском газопровода не сдвинется с места.
  • Украина и Польша обратились к Германии с общим заявлением не запускать Северный поток-2. 

Читайте также: Фон дер Ляйен: Санкции ЕС согласованы, Северный поток-2 тоже под прицелом

Вадим Ребрина
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