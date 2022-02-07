Если Россия вторгнется в Украину, Северного потока-2 не будет – Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Северного потока-2 "не будет", если Россия вторгнется в Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
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"Если Россия вторгнется, если танки или войска перейдут границу Украины, Северного потока-2 не будет", – сказал Байден.
На уточняющий вопрос журналистки, как он сможет это сделать, если учесть, что этот проект контролируется Германией, президент США ответил: "Обещаю, мы сможем это сделать".
Шольц в свою очередь заверил, что Германия в том, что касается санкций, будет действовать согласованно со своими союзниками и партнерами, в том числе с США.
- США грозит РФ санкциями в случае вторжения, в том числе незапуском СП-2. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, если Россия так или иначе вторгнется на Украину, ситуация с запуском газопровода не сдвинется с места.
- Украина и Польша обратились к Германии с общим заявлением не запускать Северный поток-2.
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