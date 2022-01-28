Северный поток-2 не запустят, если РФ вторгнется. Сейчас это кусок металла на дне – Нуланд

Еще не введенный в эксплуатацию российско-немецкий газопровод Северный поток-2 не будет запущен, если РФ вторгнется в Украину. Об этом заявила на брифинге замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

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По ее словам, с Германией продолжаются "очень сильные и четкие" переговоры по вопросу СП-2.

"Я хочу быть с вами откровенной. Если Россия так или иначе вторгнется в Украину, по вопросу Северного потока-2 продвижений не будет", – сказала она.

Один из журналистов возразил, что газопровод уже достроен и по нему можно поставлять что угодно: "хоть газ, хоть водку, хоть оливковое масло". Однако Нуланд напомнила, что газопровод не сертифицирован.

"Хорошо бы водку. Оливковое масло было бы хорошо… Как любит говорить сенатор Круз, сейчас это кусок металла на дне океана. Его необходимо проверить и сертифицировать. Он должен иметь одобрение регулятора", – пошутив в ответ, добавила замгоссекретаря США.

Ранее спикер Госдепа Нед Прайс заявил, что, если Россия так или иначе вторгнется на Украину, ситуация с запуском газопровода не сдвинется с места.

16 декабря немецкий регулятор заявил, что запуск российского газопровода СП-2 в первом полугодии 2022 года не ожидается.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко считает, что существует огромная вероятность того, что СП-2 не запустится в ближайшее время или вообще не запустится.

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Марк Сировой

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