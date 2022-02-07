Боевикам на Донбассе опять мерещатся "наемники", на этот раз – "из Польши"

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг новый фейк оккупантов, которым в очередной раз привиделись иностранные "наемники" в рядах украинских сил на Донбассе. Пресс-служба центра сообщает, что на этот раз боевики заявили о переброске "наемников" из Польши.

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В Центре стратегических коммуникаций напомнили, что в Украине представители стран НАТО выступают только как инструкторы, находясь в учебных центрах.

"Поэтому никаких "польских/американских и т.п. наемников" в Украине нет. За Украину воюют только украинцы, а никакие не наемники", – сказано в сообщении.

Ранее сегодня представитель террористической организации "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что к линии разграничения на Донбассе якобы переброшены "украинские националисты и польские наемники" для формирования "штурмовых групп из идеологически мотивированных националистов". Он даже "насчитал" до 20 человек, разговаривающих на польском языке.

Очередной фейк террористов традиционно подхватили росСМИ.

В России и на оккупированных территориях Донбасса с самого начала российско-украинской войны регулярно запускают однотипные фейки о "наемниках" в рядах ВСУ из западных стран. В декабре 2021-го министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на Донбассе якобы есть частные военные компании США, которые еще и привезли туда химическое оружие. В США назвали слова Шойгу лживыми, а украинский МИД заявил, что так Россия делает себе информационное прикрытие для возможных провокаций.

31 января на фоне агрессии РФ и угрозы нового вторжения в Польше было принято решение передать украинской стороне боеприпасы для обороны. Министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.

4 февраля сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию в поддержку Украины. В ней говорится о необходимости политической и финансовой помощи для Украины, в частности о поставках оружия и обучении украинских солдат инструкторами НАТО.

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Оксана Житнюк

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