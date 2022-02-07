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Боевикам на Донбассе опять мерещатся "наемники", на этот раз – "из Польши"

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 15:15
Боевикам на Донбассе опять мерещатся
Боевики гибридной армии РФ на Донбассе (Фото: Александр Ермоченко/ЕРА)

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности опроверг новый фейк оккупантов, которым в очередной раз привиделись иностранные "наемники" в рядах украинских сил на Донбассе. Пресс-служба центра сообщает, что на этот раз боевики заявили о переброске "наемников" из Польши.

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В Центре стратегических коммуникаций напомнили, что в Украине представители стран НАТО выступают только как инструкторы, находясь в учебных центрах.

"Поэтому никаких "польских/американских и т.п. наемников" в Украине нет. За Украину воюют только украинцы, а никакие не наемники", – сказано в сообщении.

Ранее сегодня представитель террористической организации "ДНР" Эдуард Басурин заявил, что к линии разграничения на Донбассе якобы переброшены "украинские националисты и польские наемники" для формирования "штурмовых групп из идеологически мотивированных националистов". Он даже "насчитал" до 20 человек, разговаривающих на польском языке.

Очередной фейк террористов традиционно подхватили росСМИ.

Боевикам на Донбассе опять мерещатся "наемники", на этот раз – "из Польши"

В России и на оккупированных территориях Донбасса с самого начала российско-украинской войны регулярно запускают однотипные фейки о "наемниках" в рядах ВСУ из западных стран. В декабре 2021-го министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на Донбассе якобы есть частные военные компании США, которые еще и привезли туда химическое оружие. В США назвали слова Шойгу лживыми, а украинский МИД заявил, что так Россия делает себе информационное прикрытие для возможных провокаций.

  • 31 января на фоне агрессии РФ и угрозы нового вторжения в Польше было принято решение передать украинской стороне боеприпасы для обороны. Министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.
  • 4 февраля сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию в поддержку Украины. В ней говорится о необходимости политической и финансовой помощи для Украины, в частности о поставках оружия и обучении украинских солдат инструкторами НАТО.

Читайте также: Россия запустила фейк, чтобы поссорить Украину и Польшу. Помогли Страна и Медведчук

Оксана Житнюк
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