Сенат Польши единогласно принял резолюцию: Свободная Украина – гарант нашей безопасности

Сегодня, 4 февраля, сенат Польши единогласно проголосовал за резолюцию в поддержку Украины. В ней указано о военном и политическом содействии на фоне угрозы нового вторжения России, сообщает WNP.pl.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня, когда Украина столкнулась со смертельной опасностью – угрозой очередного вторжения – особенно важно, чтобы власти Республики Польша надежно поддерживали нашего соседа. Без независимой Украины нет безопасной Польши", - сказано в документе.

В резолюции говорится о необходимости политической и финансовой помощи для Украины, в частности о поставках оружия и обучении украинских солдат инструкторами НАТО.

"Любые действия, направленные на сдерживание агрессора, оказывают огромное влияние на моральный дух украинской нации", - написали сенаторы.

Читайте также: Во имя всех людей в Европе. Полный перевод статьи министра обороны Великобритании

В документе упоминается о скоплении российских войск около украинских границ. Уточняется, что эскалация со стороны России направлена на дестабилизацию Европы.

Польские сенаторы напоминают, что на фоне угрозы вторжения Украину поддерживают НАТО, страны Евросоюза и США. Как напомнили поляки, в 2008 году союзники договорились о возможности членства Украины в НАТО. И сейчас Альянс столкнулся с "испытанием этой политики открытых дверей".

В резолюции сенаторы подчеркнули, что диалог с Россией возможен, но "он не может проходить в ситуации военного шантажа, подрыва принципа нерушимости границ в Европе и гибридных атак". Условием успешных переговоров поляки считают "отвод российских войск от границы с Украиной".

28 января 2022 года собирался польский Совнацбез для обсуждения рисков нового вторжения России в Украину и возможных последствий.

1 февраля, в Украине побывали с визитом премьер Польши Моравецкий и премьер Великобритании Джонсон. Объявлено о союзе Украина – Польша – Британия.

Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для ВСУ.

Читайте также: "Прикрыть восточный фланг НАТО". Альянс Украины, Польши и Британии: все, что известно

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.