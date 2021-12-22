"Прикрытие для провокаций". В МИД ответили на заявление России о химоружии на Донбассе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распространяет дезинформацию, заявляя о якобы химвеществах, американских наемниках и обстрелах жилых районов на Донбассе. Так Россия делает себе информприкрытие для возможных провокаций, заявил в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Представитель МИД категорически отбросил "инсинуации в сторону Украины", прозвучавшие на заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, заявление Шойгу – "очередной пример массированной российской дезинформации".

"Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории. Призываем российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов", – заявил Николенко.

Он напомнил, что на заседании президент России Владимир Путин декларировал стремление решить конфликт политико-дипломатическим путем.

По словам Николенко, этот тезис должен подтвердиться возвращением РФ в конструктивное русло, а первым шагом для этого должно стать выполнение Россией минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата.

"Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ от логики конфронтации станет наилучшей гарантией безопасности на Европейском континенте", – подытожил спикер МИД.

РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.

Читайте также: США ответили на требования РФ: Судьбу Украины в НАТО должны решать Киев и члены Альянса

Марк Сировой , Владислав Сердюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.