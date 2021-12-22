"Прикрытие для провокаций". В МИД ответили на заявление России о химоружии на Донбассе
Министр обороны РФ Сергей Шойгу распространяет дезинформацию, заявляя о якобы химвеществах, американских наемниках и обстрелах жилых районов на Донбассе. Так Россия делает себе информприкрытие для возможных провокаций, заявил в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
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Представитель МИД категорически отбросил "инсинуации в сторону Украины", прозвучавшие на заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, заявление Шойгу – "очередной пример массированной российской дезинформации".
"Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории. Призываем российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов", – заявил Николенко.
Он напомнил, что на заседании президент России Владимир Путин декларировал стремление решить конфликт политико-дипломатическим путем.
По словам Николенко, этот тезис должен подтвердиться возвращением РФ в конструктивное русло, а первым шагом для этого должно стать выполнение Россией минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата.
"Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ от логики конфронтации станет наилучшей гарантией безопасности на Европейском континенте", – подытожил спикер МИД.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- 21 декабря Шойгу заявил, что на Донбассе якобы есть ЧВК США, которые еще и привезли туда химическое оружие. В США назвали слова Шойгу лживыми.
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