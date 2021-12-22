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"Прикрытие для провокаций". В МИД ответили на заявление России о химоружии на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2021, 10:40
Олег Николенко (скриншот видео канала Дом)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распространяет дезинформацию, заявляя о якобы химвеществах, американских наемниках и обстрелах жилых районов на Донбассе. Так Россия делает себе информприкрытие для возможных провокаций, заявил в комментарии LIGA.net спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

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Представитель МИД категорически отбросил "инсинуации в сторону Украины", прозвучавшие на заседании коллегии Минобороны РФ. По его словам, заявление Шойгу – "очередной пример массированной российской дезинформации".

"Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории. Призываем российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов", – заявил Николенко.

Он напомнил, что на заседании президент России Владимир Путин декларировал стремление решить конфликт политико-дипломатическим путем.

По словам Николенко, этот тезис должен подтвердиться возвращением РФ в конструктивное русло, а первым шагом для этого должно стать выполнение Россией минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата.

"Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ от логики конфронтации станет наилучшей гарантией безопасности на Европейском континенте", – подытожил спикер МИД.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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