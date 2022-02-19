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Война на Донбассе. Утром погиб военный объединенных сил

Цей матеріал також доступний українською
19.02.2022, 10:13
Война на Донбассе. Утром погиб военный объединенных сил - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Сегодня, 19 февраля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

По состоянию на 09:00 боевики российской гибридной армии провели 19 обстрелов, 16 из которых } с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Враг задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

В Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

В МВД со ссылкой на информацию штабу ООС сообщили LIGA.net, что боец погиб в районе поселка Мироновский Бахмутского района Донецкой области при обстреле, который боевики вели со стороны Нижнего Лозового.

Погибшему украинскому воину было 34 года.

Наталия Медведева, Юрий Смирнов
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