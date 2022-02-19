Война на Донбассе. Утром погиб военный объединенных сил
Сегодня, 19 февраля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
По состоянию на 09:00 боевики российской гибридной армии провели 19 обстрелов, 16 из которых } с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Враг задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.
В Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.
"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
В МВД со ссылкой на информацию штабу ООС сообщили LIGA.net, что боец погиб в районе поселка Мироновский Бахмутского района Донецкой области при обстреле, который боевики вели со стороны Нижнего Лозового.
Погибшему украинскому воину было 34 года.
- 17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.
- 18 февраля на Донбассе враг провел 66 обстрелов по позициям ВСУ.
Комментарии