Война на Донбассе. Утром погиб военный объединенных сил

Сегодня, 19 февраля, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погиб украинский военный. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

По состоянию на 09:00 боевики российской гибридной армии провели 19 обстрелов, 16 из которых } с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Враг задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

В Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10, с пересечением линии столкновения.

"В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

В МВД со ссылкой на информацию штабу ООС сообщили LIGA.net, что боец погиб в районе поселка Мироновский Бахмутского района Донецкой области при обстреле, который боевики вели со стороны Нижнего Лозового.

Погибшему украинскому воину было 34 года.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской, есть пострадавшие.

18 февраля на Донбассе враг провел 66 обстрелов по позициям ВСУ.

Наталия Медведева , Юрий Смирнов

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