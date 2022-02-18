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Российская гибридная армия на Донбассе обстреляла гуманитарный конвой Красного Креста

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 14:24
Российская гибридная армия на Донбассе обстреляла гуманитарный конвой Красного Креста - Фото
Скриншот из видеозаписи

Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ Счастье в Луганской области. Об этом сообщил главкомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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По его данным, сегодня около 12:00 обстреляли КПВВ Счастье, где в это время Госпогранслужба проверяла гумконвой Красного Креста, который двигался с оккупированных территорий Донбасса.

По словам Залужного, было около 50 выстрелов из крупнокалиберного пулемета, три выстрела из миномета 82 мм, 10 выстрелов из гранатомета АГС-17. Обстрел велся с территории подконтрольного террористической организации ДНР населенного пункта Веселая гора.

Четыре автомобиля из состава гумконвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне, сообщил главком ВСУ.

Потерь среди гражданских лиц и украинских военных нет.

Российская гибридная армия на Донбассе обстреляла гуманитарный конвой Красного Креста

"Подчеркиваю, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей. Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей", – добавил Залужный.

Российская гибридная армия на Донбассе обстреляла гуманитарный конвой Красного Креста
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Оксана Житнюк
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война Донбасс кпвв счастье Валерий Залужный
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