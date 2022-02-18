Российская гибридная армия на Донбассе обстреляла гуманитарный конвой Красного Креста

Гуманитарный конвой Красного Креста попал под обстрел российских оккупационных войск на КПВВ Счастье в Луганской области. Об этом сообщил главкомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его данным, сегодня около 12:00 обстреляли КПВВ Счастье, где в это время Госпогранслужба проверяла гумконвой Красного Креста, который двигался с оккупированных территорий Донбасса.

По словам Залужного, было около 50 выстрелов из крупнокалиберного пулемета, три выстрела из миномета 82 мм, 10 выстрелов из гранатомета АГС-17. Обстрел велся с территории подконтрольного террористической организации ДНР населенного пункта Веселая гора.

Четыре автомобиля из состава гумконвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне, сообщил главком ВСУ.

Потерь среди гражданских лиц и украинских военных нет.

"Подчеркиваю, что этот факт является очередным грубым нарушением российскими оккупационными войсками норм международного гуманитарного права и Минских договоренностей. Личный состав Объединенных сил принимает все меры для защиты мирных жителей", – добавил Залужный.

Вчера оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской. Трое гражданских получили контузии. Сегодня министр обороны также сообщил о ранении трех военнослужащих ВСУ.

LIGA.net ведет хронику об актуальных событиях в связи с российской агрессией и угрозой вторжения.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.