Зеленский предлагает Раде продолжить военное положение и мобилизацию. Вероятно, на 90 дней

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продолжении срока военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие документы зарегистрированы на сайте парламента.

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Глава государства предлагает нардепам утвердить его указ о продолжении проведения всеобщей мобилизации и срока военного положения в Украине.

Законопроекты уже предоставлены на рассмотрение депутатов и руководства Рады.

Нардеп Ярослав Железняк предположил, что с высокой долей вероятности, мобилизация и военное положение будут продлены на 90 дней, то есть, до 19 февраля 2023 года.

В связи с введением военного положения временно ограничен выезд из Украины мужчин 18-60 лет.

29 июля Рада расширила список военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации.

В августе Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней – до 21 ноября, а также согласовала продление общей мобилизации на такой же срок.

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Дмитро Гриниченко

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