UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский предлагает Раде продолжить военное положение и мобилизацию. Вероятно, на 90 дней

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 13:47
Зеленский предлагает Раде продолжить военное положение и мобилизацию. Вероятно, на 90 дней - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продолжении срока военного положения и всеобщей мобилизации. Соответствующие документы зарегистрированы на сайте парламента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава государства предлагает нардепам утвердить его указ о продолжении проведения всеобщей мобилизации и срока военного положения в Украине. 

Законопроекты уже предоставлены на рассмотрение депутатов и руководства Рады. 

Нардеп Ярослав Железняк предположил, что с высокой долей вероятности, мобилизация и военное положение будут продлены на 90 дней, то есть, до 19 февраля 2023 года.

Читайте также: Рада отменила призыв на срочную службу во время военного положения

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада Владимир Зеленский война военное положение всеобщая мобилизация
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 