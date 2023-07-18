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"Я вас никуда не отпускаю". Адвокату, пришедшему в военкомат к клиенту, вручили повестку

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 20:43
Военком (Иллюстративное фото)

В Черниговском военкомате якобы насильно удерживали и вручили повестку адвокату, прибывшему оказать правовую помощь клиенту. Об этом говорится в сообщении Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Сообщается, что адвокат приехал в ТЦК, чтобы подать документы. По прибытии его якобы задержали, не объяснив причины, а также вручили повестку.

В пресс-службе НААУ утверждают, что в течение некоторого времени мужчину удерживали против его воли, после чего привели к главе центра и заперли дверь.

"Я Вас никуда не отпускаю", – сказал руководитель ТЦК адвокату.

Комитет направил письма руководству Офиса генпрокурора, Государственному бюро расследований и министру обороны Украины. В ГБР сообщили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Читайте также: "Советское наследие". Резников говорит, что военкоматы в Украине должны стать ЦПАУ

Милана Головань
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