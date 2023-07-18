"Я вас никуда не отпускаю". Адвокату, пришедшему в военкомат к клиенту, вручили повестку

В Черниговском военкомате якобы насильно удерживали и вручили повестку адвокату, прибывшему оказать правовую помощь клиенту. Об этом говорится в сообщении Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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Сообщается, что адвокат приехал в ТЦК, чтобы подать документы. По прибытии его якобы задержали, не объяснив причины, а также вручили повестку.

В пресс-службе НААУ утверждают, что в течение некоторого времени мужчину удерживали против его воли, после чего привели к главе центра и заперли дверь.

"Я Вас никуда не отпускаю", – сказал руководитель ТЦК адвокату.

Комитет направил письма руководству Офиса генпрокурора, Государственному бюро расследований и министру обороны Украины. В ГБР сообщили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование.

Читайте разъяснения ТЦК и СП о том, кто и где имеет право выдавать повестки военнообязанным.

22 июня стало известно, что на курорте в Испании есть вилла и офис семьи одесского военкома Борисова. В Раде инициировали проверку всех областных территориальных центров комплектования (военкоматов).

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