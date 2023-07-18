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"Я Вас нікуди не відпускаю". Адвокату, який прийшов у військкомат до клієнта, вручили повістку

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 20:43
Військком (Ілюстративне фото)

У Чернігівському військкоматі нібито насильно утримували та вручили повістку адвокату, який прибув, щоб надати правову допомогу клієнту. Про це йдеться у повідомленні Національної асоціації адвокатів України.

Повідомляється, що адвокат приїхав у ТЦК, щоб подати документи. Після прибуття його начебто затримали, не пояснивши причини, а також вручили повістку.

У пресслужбі НААУ стверджують, що протягом деякого часу чоловіка утримували проти його волі, після чого привели до глави центру і замкнули двері.

"Я Вас нікуди не відпускаю", – сказав керівник ТЦК адвокату.

Комітет направив листи керівництву Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань та міністру оборони України. У ДБР повідомили, що наразі триває досудове розслідування.

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Мілана Головань
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