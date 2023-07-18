"Я Вас нікуди не відпускаю". Адвокату, який прийшов у військкомат до клієнта, вручили повістку
У Чернігівському військкоматі нібито насильно утримували та вручили повістку адвокату, який прибув, щоб надати правову допомогу клієнту. Про це йдеться у повідомленні Національної асоціації адвокатів України.
Повідомляється, що адвокат приїхав у ТЦК, щоб подати документи. Після прибуття його начебто затримали, не пояснивши причини, а також вручили повістку.
У пресслужбі НААУ стверджують, що протягом деякого часу чоловіка утримували проти його волі, після чого привели до глави центру і замкнули двері.
"Я Вас нікуди не відпускаю", – сказав керівник ТЦК адвокату.
Комітет направив листи керівництву Офісу генпрокурора, Державного бюро розслідувань та міністру оборони України. У ДБР повідомили, що наразі триває досудове розслідування.
- Читайте роз'яснення ТЦК та СП про те, хто і де має право видавати повістки військовозобов'язаним.
- 22 червня стало відомо, що на курорті в Іспанії є вілла та офіс родини одеського військкома Борисова. У Раді ініціювали перевірку всіх обласних територіальних центрів комплектування (військкоматів).
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