У військкома Рівненщини знайшли величезні будинки у Карпатах, будував готель у Буковелі: фото

У начальника Рівненського обласного територіального центру комплектування (військкомату) знайшли нерухомість на 46,6 млн грн — він отримав підозру. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Правоохоронці виявили у військкома будинок на 280 кв. м у селищі Поляниця у курортній зоні комплексу Буковель, на сусідній ділянці він зводив готель у форматі котеджного містечка на площі майже 500 кв. м.

Також начальник ТЦК має дачу на 316 кв. м поряд з Яремче — там є домашній більярд і ставок з елітними видами риби. Все це майно належить його тітці пенсійного віку та сторонній довіреній особі.

В Івано-Франківську було знайдено три квартири загальною площею майже 200 кв. м і два гаражі.

Зазначається, що причетність чиновника до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та листування — фігурант ухвалював рішення щодо будівництва, домовлявся про оформлення документів на підставних осіб.

Йому висунули підозру за статтею про незаконні доходи, цей же військком фігурує у провадженні про побиття підлеглих. Він усунений від службових обов'язків і перебуває під вартою без можливості внесення застави – йому може загрожувати до 12 років ув'язнення.

27 липня на Рівненщині затримали керівників обласного й районного військкоматів, один з яких побив підлеглого військовослужбовця і знущався з нього.

Перевірка військкомів у областях. НАЗК знайшло необґрунтовані активи на 255 млн грн — список.

Академік Володимир Горбулін заявив, що в Україні знижується рівень мотивації до служби в армії, і тому владі варто йти на "радикальні заходи" та змінювати систему мобілізації.

Заступник міністра оборони Наталія Калмикова говорила, що сотні тисяч громадян "створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації".

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