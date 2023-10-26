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У військкома Рівненщини знайшли величезні будинки у Карпатах, будував готель у Буковелі: фото

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 12:39
У військкома Рівненщини знайшли величезні будинки у Карпатах, будував готель у Буковелі: фото - Фото
Будинок військкома Рівненської області у Карпатах (Фото: ДБР)

У начальника Рівненського обласного територіального центру комплектування (військкомату) знайшли нерухомість на 46,6 млн грн — він отримав підозру. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Правоохоронці виявили у військкома будинок на 280 кв. м у селищі Поляниця у курортній зоні комплексу Буковель, на сусідній ділянці він зводив готель у форматі котеджного містечка на площі майже 500 кв. м.

Також начальник ТЦК має дачу на 316 кв. м поряд з Яремче — там є домашній більярд і ставок з елітними видами риби. Все це майно належить його тітці пенсійного віку та сторонній довіреній особі.

В Івано-Франківську було знайдено три квартири загальною площею майже 200 кв. м і два гаражі.

Зазначається, що причетність чиновника до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та листування — фігурант ухвалював рішення щодо будівництва, домовлявся про оформлення документів на підставних осіб.

Йому висунули підозру за статтею про незаконні доходи, цей же військком фігурує у провадженні про побиття підлеглих. Він усунений від службових обов'язків і перебуває під вартою без можливості внесення застави – йому може загрожувати до 12 років ув'язнення.

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Дмитро Гриниченко
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