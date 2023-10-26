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У военкома Ровенской области нашли огромные дома в Карпатах, строил отель в Буковеле: фото

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 12:39
У военкома Ровенской области нашли огромные дома в Карпатах, строил отель в Буковеле: фото - Фото
Дом военкома Ровенской области в Карпатах (Фото: ГБР)

У начальника Ровенского областного территориального центра комплектования (военкомата) нашли недвижимость на 46,6 млн грн — он получил подозрение. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Правоохранители обнаружили у военкома дом на 280 кв. м в поселке Поляница в курортной зоне комплекса Буковель, на соседнем участке он строил отель в формате коттеджного городка на площади почти 500 кв. м.

Также начальник ТЦК владеет дачей на 316 кв. м рядом с Яремче — там есть домашний бильярд и ставок с элитными видами рыбы. Все это имущество принадлежит его тете пенсионного возраста и постороннему доверенному лицу. 

В Ивано-Франковске были найдены три квартиры общей площадью почти 200 кв. м и два гаража. 

Отмечается, что причастность чиновника к недвижимости подтверждают его телефонные разговоры и переписки — фигурант принимал решения по строительству, договаривался об оформлении документов на подставных лиц. 

Ему предъявили подозрение по статье о незаконных доходах, этот же военком фигурирует в производстве об избиении подчиненных. Он отстранен от служебных обязанностей и находится под стражей без возможности внесения залога — ему может угрожать до 12 лет тюрьмы. 

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Дмитрий Гриниченко
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