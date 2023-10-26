У военкома Ровенской области нашли огромные дома в Карпатах, строил отель в Буковеле: фото

У начальника Ровенского областного территориального центра комплектования (военкомата) нашли недвижимость на 46,6 млн грн — он получил подозрение. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Правоохранители обнаружили у военкома дом на 280 кв. м в поселке Поляница в курортной зоне комплекса Буковель, на соседнем участке он строил отель в формате коттеджного городка на площади почти 500 кв. м.

Также начальник ТЦК владеет дачей на 316 кв. м рядом с Яремче — там есть домашний бильярд и ставок с элитными видами рыбы. Все это имущество принадлежит его тете пенсионного возраста и постороннему доверенному лицу.

В Ивано-Франковске были найдены три квартиры общей площадью почти 200 кв. м и два гаража.

Отмечается, что причастность чиновника к недвижимости подтверждают его телефонные разговоры и переписки — фигурант принимал решения по строительству, договаривался об оформлении документов на подставных лиц.

Ему предъявили подозрение по статье о незаконных доходах, этот же военком фигурирует в производстве об избиении подчиненных. Он отстранен от служебных обязанностей и находится под стражей без возможности внесения залога — ему может угрожать до 12 лет тюрьмы.

27 июля в Ровенской области задержали руководителей областного и районного военкоматов, один из которых избил подчиненного военнослужащего и издевался над ним.

Проверка военкомов в областях. НАПК нашло необоснованные активы на 255 млн грн — список.

Академик Владимир Горбулин заявил, что в Украине снижается уровень мотивации к службе в армии, и поэтому власти стоит идти на "радикальные меры" и менять систему мобилизации.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова говорила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации".

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