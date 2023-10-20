Мобилизация. Церкви предлагают привлекать к оборонным работам верян, не желающих воевать
Украинские церкви предлагают привлекать к оборонным работам граждан, которые отказываются брать оружие по религиозным убеждениям. Об этом сообщили в пресс-службе Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Вместо уголовного преследования таких верующих церкви предложили привлечь их к работам по усилению обороноспособности страны за пределами воинских формирований.
Ранее академик Владимир Горбулин заявил, что в Украине снижается уровень мотивации к службе в армии, а поэтому власти стоит идти на "радикальные меры" и менять систему мобилизации.
Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова говорила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации".
- 11 августа СНБО на заседании рекомендовал главкому Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.
- В тот же день президент Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
- 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.
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