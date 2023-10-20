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Мобилизация. Церкви предлагают привлекать к оборонным работам верян, не желающих воевать

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 13:38
Мобилизация. Церкви предлагают привлекать к оборонным работам верян, не желающих воевать - Фото
Встреча представителей церквей со Шмыгалем (Фото: Совет церквей и религиозных организаций)

Украинские церкви предлагают привлекать к оборонным работам граждан, которые отказываются брать оружие по религиозным убеждениям. Об этом сообщили в пресс-службе Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

На встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем представители разных конфессий подняли вопрос "практического механизма реализации конституционной гарантии на невоенную службу для верующих, чьи религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие. 

Вместо уголовного преследования таких верующих церкви предложили привлечь их к работам по усилению обороноспособности страны за пределами воинских формирований. 

Ранее академик Владимир Горбулин заявил, что в Украине снижается уровень мотивации к службе в армии, а поэтому власти стоит идти на "радикальные меры" и менять систему мобилизации. 

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова говорила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации". 

Читайте также: Мобилизация. В Минобороны рассказали об электронном реестре призывников и изменениях в ТЦК

Дмитрий Гриниченко
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