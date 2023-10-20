Мобилизация. Церкви предлагают привлекать к оборонным работам верян, не желающих воевать

Украинские церкви предлагают привлекать к оборонным работам граждан, которые отказываются брать оружие по религиозным убеждениям. Об этом сообщили в пресс-службе Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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На встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем представители разных конфессий подняли вопрос "практического механизма реализации конституционной гарантии на невоенную службу для верующих, чьи религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие.

Вместо уголовного преследования таких верующих церкви предложили привлечь их к работам по усилению обороноспособности страны за пределами воинских формирований.

Ранее академик Владимир Горбулин заявил, что в Украине снижается уровень мотивации к службе в армии, а поэтому власти стоит идти на "радикальные меры" и менять систему мобилизации.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова говорила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации".

11 августа СНБО на заседании рекомендовал главкому Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.

В тот же день президент Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.

22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.

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