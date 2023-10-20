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Мобілізація. Церкви пропонують залучати до оборонних робіт вірян, які не бажають воювати

Этот материал также доступен на русском
20.10.2023, 13:38
Мобілізація. Церкви пропонують залучати до оборонних робіт вірян, які не бажають воювати - Фото
Зустріч представників церков зі Шмигалем (Фото: Рада церков та релігійних організацій)

Українські церкви пропонують залучати до оборонних робіт громадян, які відмовляються брати зброю за релігійними переконаннями. Про це повідомили у пресслужбі Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій.

На зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем представники різних конфесій порушили питання "практичного механізму реалізації конституційної гарантії на невійськову службу для вірян, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю".

Замість кримінального переслідування таких вірян церкві запропонували залучити до робіт із посилення обороноздатності країни за межами військових формувань.

Раніше академік Володимир Горбулін заявив, що в Україні знижується рівень мотивації до служби в армії, а тому владі варто йти на "радикальні заходи" та змінювати систему мобілізації.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова говорила, що сотні тисяч громадян "створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації".

Читайте також: Мобілізація. У Міноборони розповіли про електронний реєстр призовників та зміни в ТЦК

Дмитро Гриниченко
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