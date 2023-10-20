Мобілізація. Церкви пропонують залучати до оборонних робіт вірян, які не бажають воювати

Українські церкви пропонують залучати до оборонних робіт громадян, які відмовляються брати зброю за релігійними переконаннями. Про це повідомили у пресслужбі Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій.

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На зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем представники різних конфесій порушили питання "практичного механізму реалізації конституційної гарантії на невійськову службу для вірян, чиї релігійні переконання не дозволяють брати до рук зброю".

Замість кримінального переслідування таких вірян церкві запропонували залучити до робіт із посилення обороноздатності країни за межами військових формувань.

Раніше академік Володимир Горбулін заявив, що в Україні знижується рівень мотивації до служби в армії, а тому владі варто йти на "радикальні заходи" та змінювати систему мобілізації.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова говорила, що сотні тисяч громадян "створюють для себе умови, щоб уникнути мобілізації".

11 серпня РНБО на засіданні рекомендувала головкому Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів.

У той же день президент Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.

22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

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