Проверка военкомов в областях. НАПК нашло необоснованные активы на 255 млн грн — список
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило необоснованные активы украинских военкомов на сумму более 255 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Руководитель Днепропетровского областного военкомата Анатолий Пикал обогатился на 8,5 млн грн — его отец и жена за последние годы приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли.
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Заместитель начальника Полтавского областного военкомата также приобрел необоснованные активы на 1,8 млн грн. Начальник Самборского районного военкомата Львовской области обогатился на 4,4 млн грн.
В сообщении сказано, что одной из наиболее распространенных коррупционных практик является получение взяток за избежание мобилизации через решения военно-врачебных комиссий.
"Минимизация коррупционных рисков возможна прежде всего посредством цифровизации всех соответствующих процессов, внесения в Единый реестр военнообязанных полной и достоверной информации, а также обмена информацией между всеми реестрами", — заявили в НАПК.
Ранее академик Владимир Горбулин заявил, что в Украине снижается уровень мотивации к службе в армии, и поэтому власти стоит идти на "радикальные меры" и менять систему мобилизации.
Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова говорила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации".
- 11 августа СНБО на заседании рекомендовал главкому Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров.
- В тот же день президент Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
- 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.
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