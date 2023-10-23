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Проверка военкомов в областях. НАПК нашло необоснованные активы на 255 млн грн — список

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2023, 12:12
Проверка военкомов в областях. НАПК нашло необоснованные активы на 255 млн грн — список - Фото
Военкомат (Фото: скриншот с видео)

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило необоснованные активы украинских военкомов на сумму более 255 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Агентство заявляет, что во время мониторинга образа жизни руководителей военкоматов были обнаружены необоснованные активы или признаки незаконного обогащения на более 255 млн грн — эти деньги обнаружили за последние полгода. 
НАПК упоминает бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, у которого выявили незаконное обогащение на 189 млн грн, его подчиненный Денис Галушко был пойман на незаконном обогащении на 14 млн грн. 
Начальник Малиновского районного военкомата Одессы Вячеслав Кушнеров обогатился на 47 млн грн, у его жены, матери, тещи и сына обнаружили недвижимость и автопарк. 

Руководитель Днепропетровского областного военкомата Анатолий Пикал обогатился на 8,5 млн грн — его отец и жена за последние годы приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли.

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Заместитель начальника Полтавского областного военкомата также приобрел необоснованные активы на 1,8 млн грн. Начальник Самборского районного военкомата Львовской области обогатился на 4,4 млн грн. 

В сообщении сказано, что одной из наиболее распространенных коррупционных практик является получение взяток за избежание мобилизации через решения военно-врачебных комиссий. 

"Минимизация коррупционных рисков возможна прежде всего посредством цифровизации всех соответствующих процессов, внесения в Единый реестр военнообязанных полной и достоверной информации, а также обмена информацией между всеми реестрами", — заявили в НАПК.

Ранее академик Владимир Горбулин заявил, что в Украине снижается уровень мотивации к службе в армии, и поэтому власти стоит идти на "радикальные меры" и менять систему мобилизации. 

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова говорила, что сотни тысяч граждан "создают для себя условия, чтобы избежать мобилизации". 

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Дмитрий Гриниченко
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