Проверка военкомов в областях. НАПК нашло необоснованные активы на 255 млн грн — список

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило необоснованные активы украинских военкомов на сумму более 255 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

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Агентство заявляет, что во время мониторинга образа жизни руководителей военкоматов были обнаружены необоснованные активы или признаки незаконного обогащения на более 255 млн грн — эти деньги обнаружили за последние полгода.

НАПК упоминает бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, у которого выявили незаконное обогащение на 189 млн грн, его подчиненный Денис Галушко был пойман на незаконном обогащении на 14 млн грн.

Начальник Малиновского районного военкомата Одессы Вячеслав Кушнеров обогатился на 47 млн грн, у его жены, матери, тещи и сына обнаружили недвижимость и автопарк.

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