1000 решений: суд в Одесской области за взятки выводил уклонистов из-под мобилизации – СБУ
Служба безопасности Украины заявила, что вместе с НАБУ раскрыла масштабную коррупционную схему в Одесской области, участники которой за взятки позволяли уклонистам избежать мобилизации.
Как сообщили в СБУ, в Белгороде-Днестровском горрайонном суде Одесской области за взятку в $35 000 можно было "купить" решение, которое позволяло военнообязанным избежать мобилизации и уехать за границу. Спецслужбы считают, что к схеме были причастны сотрудники суда и посредники.
Задокументировано получение взятки одним из судей, отмечает СБУ.
Смысл схемы был в том, что суд "устанавливал", что вместе с военнообязанными якобы проживают несовершеннолетние. Такое решение давало основания не только для отказа от мобилизации, но также для выезда за рубеж.
Следствие считает, что схема была запущена еще в середине апреля 2022 года. С того времени суд успел принять более 1000 решений в пользу военнообязанных.
В СБУ сообщают, что расследование продолжается.
В аналогичном сообщении НАБУ опубликованы несколько фотографий с мест проведения следственных действий, в том числе фотография с постановлением Верховной Рады о назначении судьи, имя которого в соответствии с требованиями закона заблюрено. При этом на снимке видна дата принятия постановления – 7 июня 2012 года. В этот день были приняты постановления об избрании четырех судей, из них судьей Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области был избран только Александр Боярский.
В августе 2021 года Высший совет правосудия уже давал согласие на содержание судьи Боярского под арестом по подозрению в участии в мошенничестве.
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