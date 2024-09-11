СБУ: Бывшая замглавы Волынской обладминистрации организовала схему с ухилянтами

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшего заместителя главы Волынской областной военной администрации. По данным следствия, она зарабатывала на уклонистах. Собеседник LIGA.net в правоохранительном секторе подтвердил, что фигурантка – Мирослава Якимчук.

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Спецслужба заявила о ликвидации на Волыни новой схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста – причастной к организации сделки называют бывшую замглавы Волынской ОВА.

По данным собеседника LIGA.net, подозреваемая – Мирослава Якимчук, ставшая заместителем начальника ОВА еще в начале апреля 2022 года и возглавившая Координационный центр области.

Пока Якимчук уже нет среди руководства области на сайте обладминистрации, но отдельно об ее увольнении не сообщали.

Мирослава Якимчук (Фото: Волынская ОВА)

СБУ заявляет, что во время пребывания в должности женщина наладила механизм побега уклонистов под видом водителей гуманитарных грузов – и стоила такая услуга до $5000 с одного человека.

Ведомство добавляет: к схеме тогдашняя должностная лицо привлекла директора местного благотворительного фонда – он устраивал военнообязанных водителями международных рейсов, и таким образом персональные данные уклонистов вносили в информационную систему "Путь", что и позволяло им выехать за границу как псевдоволонтерам.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

А в целом, добавляет спецслужба, женщина приобщила еще семерых сообщников для поиска потенциальных клиентов и передачи средств.

Экс-чиновник задержан, во время обысков в помещениях фигурантов изъяли мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами незаконной деятельности, отмечает СБУ.

Правоохранители сообщили о подозрениях по статьям о создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в нем, препятствовании законной деятельности ВСУ, совершенном группой лиц по предварительному сговору и незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенном преступной организацией.

Пока бывшая чиновница находится под стражей – ей и другим фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

В июле СБУ сообщила о задержании бывшего прокурора, объявленного в розыск, а также его тещи-адвоката, устроившей схему для уклонистов.

Нацполиция заявила, что в Тернопольской области ликвидирована коррупционная схема для уклонистов – задержаны служащие районного территориального центра комплектования. Утверждается, что за месяц они зарабатывали $100 000 – $150 000.

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