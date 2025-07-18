Двум сотрудникам киевского ТЦК сообщено о подозрении в связи со смертью мобилизованного
Представители Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум сотрудникам районных территориальных центров комплектации Киева, которые подозреваются в причастности к смерти мобилизованного киевлянина. Об этом сообщило ГБР.
Обвиняемыми по делу являются заместитель начальника Подольского районного ТЦК и солдат Шевченковского ТЦК, которые в мае сопровождали группу мобилизованных на пути из учебных центров в западных областях в столицу.
Сообщается, что один из новобранцев начал спор в автобусе с военнослужащими. По данным ГБР, у мужчины были определенные проблемы со здоровьем.
В ходе конфликта солдат избил гражданина и применил к нему электрошокер, сообщают правоохранители. Когда автобус прибыл в Киев, мужчину вынесли из автобуса на плац, где была констатирована его смерть.
Заместитель начальника, который находился в автобусе и отвечал за перевозку военнообязанных, никак не отреагировал на действия подчиненного, не прекратил избиение, имея реальную возможность это сделать, подчеркнули в ГБР.
Солдату сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Заместитель начальника подозревается в умышленном бездействии, направленном на прекращение уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Оба подозреваемых находятся под стражей.
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