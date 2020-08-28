По словам главы Минздрава Максима Степанова, все рекомендации направлены на то, чтобы избежать скоплений людей и обеспечить нормальный учебный процесс

Сегодня министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге рассказал, как именно будет проходить учебный процесс в школах, а также дал рекомендации по поводу ношения масок, организации уроков и школьного питания.

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Рекомендации Минздрава по организации учебы в школах:

Занятия будут проводиться во всех школах, кроме тех регионов, которые попали в красную зону. Антисептики будут устанавливаться при входе и выходе со школы, а в самом помещении дети должны будут мыть руки с мылом перед уроками. Уроки и перемены для разных классов и групп будут начинаться в разное время — промежутки должны составлять хотя бы 15 минут. В коридорах желательно начертить разметку, а также пользоваться всеми выходами из школы, в том числе запасными. Возле школы должны быть установлены контейнеры для сбора одноразовых масок и перчаток. Группы продленного дня смогут работать — при условии, что директор школы сможет организовать выполнение ими всех рекомендаций Минздрава. По возможности занятия нужно проводить на свежем воздухе — если позволяет погода и учебный план. По каким именно предметам можно будет проводить такие занятия, учителя будут решать самостоятельно. Дети должны как можно реже менять аудитории для занятий, чтобы не создавать скоплений в коридорах. Проветривать классы необходимо будет не меньше, чем по десять минут в конце каждого урока, а в конце всех занятий все поверхности в помещении необходимо будет очистить и продезинфицировать. Если один из учеников заболеет коронавирусом, то все, кто контактировал с ним без масок, должны будут пройти самоизоляцию и сдать ПЦР-тесты. Решение об этом будет приниматься эпидемиологом. Ученики 1-4 классов могут не использовать маски, для всех остальных школьников ношение респираторов будет обязательным, кроме непосредственно уроков — во время самих занятий носить маски не требуется. Одна маска рассчитана на три часа непрерывного ношения, но поскольку дети будут находится в них не постоянно, то хватать маски будет на день. Многоразовые маски нужно будет каждый вечер стирать и гладить. В школьных столовых расстояние между столами должно составлять не менее 1,5 метра, а между учениками — не менее метра. Все сотрудники должны работать в масках и перчатках. Посещение столовых будет происходить по графику. Запрещается питание в формате "шведского стола". Водители школьных автобусов должны будут перевозить детей в масках, а также им будут регулярно мерить температуру. В салоне автобуса до и после перевозок должна проводиться дезинфекция, а количество детей не может превышать количества свободных мест для сидения. Если у ребенка в школе проявились симптомы коронавируса, то его необходимо будет сразу изолировать, вызвать родителей, а при необходимости — и скорую помощь. Далее решение о том, нужна ли госпитализация или достаточно будет домашней самоизоляции, будет принимать эпидемиолог.

25 августа Минздрав обновил правила обучения в школах — что изменилось.

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Дарья Мостовая

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