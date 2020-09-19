Коронавирус. В Украине за минувшие сутки увеличилось количество заболевших
19.09.2020, 08:47
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook
Всего с начала эпидемии зафиксировано 172 712 инфицированных украинцев
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3240 человек (сутками ранее - 3228). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
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За этот период выздоровели 1268 пациентов (сутками ранее 1573 человека), 48 человек умерли (сутками ранее 68).
Всего с начала эпидемии зафиксировано заболевших 172 712.
Новость дополняется…
- 16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.
- 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.
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