Коронавирус. В Украине за минувшие сутки увеличилось количество заболевших

Всего с начала эпидемии зафиксировано 172 712 инфицированных украинцев

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3240 человек (сутками ранее - 3228). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период выздоровели 1268 пациентов (сутками ранее 1573 человека), 48 человек умерли (сутками ранее 68).

Всего с начала эпидемии зафиксировано заболевших 172 712.

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16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.

не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения. 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.

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Арина Толина

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