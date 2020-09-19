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Коронавирус. В Украине за минувшие сутки увеличилось количество заболевших

19.09.2020, 08:47
Коронавирус. В Украине за минувшие сутки увеличилось количество заболевших - Фото
Иллюстративное фото: CEMDbuk/Facebook

Всего с начала эпидемии зафиксировано 172 712 инфицированных украинцев

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 3240 человек (сутками ранее - 3228). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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За этот период выздоровели 1268 пациентов (сутками ранее 1573 человека), 48 человек умерли (сутками ранее 68).

Всего с начала эпидемии зафиксировано заболевших 172 712.

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Арина Толина
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