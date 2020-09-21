Коронавирус. Больше всего заболевших в двух областях и Киеве: динамика по регионам

Меньше всего заразившихся COVID-19 за последние сутки в двух областях - Херсонской и Луганской

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Харьковской (245), Львовской областях (201) и Киеве (275). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразились за этот период в Херсонской (5) и Луганской (5) областях.

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 15 133 заболевших ( 245 за сутки);

Львовская – 18 518 ( 201 );

( ); Одесская – 11 610 ( 188 );

( ); Киев – 19 758 ( 275 );

( ); Ивано-Франковская – 12 538 (1 56 );

(1 ); Тернопольская – 11 439 (192);

Черновицкая – 13 165 (12 3 );

(12 ); Хмельницкая – 4 823 (1 92 );

(1 ); Киевская – 7 880 (13 6 );

(13 ); Ровенская – 11 242 (1 18 );

(1 ); Житомирская – 5059 ( 71 );

( ); Днепропетровская – 4118 (1 36 );

(1 ); Закарпатская – 91 89 ( 35 );

( ); Черниговская – 3 341 (7 8 );

(7 ); Волынская – 6 936 ( 80 );

( ); Сумская – 3 117 ( 94 );

( ); Винницкая – 5 322 (5 4 );

(5 ); Запорожская – 2 934 (5 5 );

(5 ); Черкасская – 30 96 ( 61 );

( ); Николаевская – 2 551 ( 82 );

( ); Донецкая – 24 80 (5 0 );

(5 ); Херсонская – 81 8 ( 5 );

( ); Полтавская – 1 534 (3 5 );

(3 ); Луганская – 75 9 ( 5 );

( ); Кировоградская – 9 93 ( 8 ).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2675 человек.

Арина Толина

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