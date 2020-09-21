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Коронавирус. Больше всего заболевших в двух областях и Киеве: динамика по регионам

21.09.2020, 09:38
Коронавирус. Больше всего заболевших в двух областях и Киеве: динамика по регионам - Фото
Иллюстративное фото: Stephanie Lecocq/ЕРА

Меньше всего заразившихся COVID-19 за последние сутки в двух областях - Херсонской и Луганской

За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Харьковской (245), Львовской областях (201) и Киеве (275). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразились за этот период в Херсонской (5) и Луганской (5) областях.

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 15 133 заболевших (245 за сутки);
  • Львовская – 18 518 (201);
  • Одесская – 11 610 (188);
  • Киев – 19 758 (275);
  • Ивано-Франковская – 12 538 (156);
  • Тернопольская – 11 439 (192);
  • Черновицкая – 13 165 (123);
  • Хмельницкая – 4823 (192);
  • Киевская – 7880 (136);
  • Ровенская – 11 242 (118);
  • Житомирская – 5059 (71);
  • Днепропетровская – 4118 (136);
  • Закарпатская – 9189 (35);
  • Черниговская – 3341 (78);
  • Волынская – 6936 (80);
  • Сумская – 3117 (94);
  • Винницкая – 5322 (54);
  • Запорожская – 2934 (55);
  • Черкасская – 3096 (61);
  • Николаевская – 2551 (82);
  • Донецкая – 2480 (50);
  • Херсонская – 818 (5);
  • Полтавская – 1534 (35);
  • Луганская – 759 (5);
  • Кировоградская – 993 (8).

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2675 человек.

 

Арина Толина
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