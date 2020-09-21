Коронавирус. Больше всего заболевших в двух областях и Киеве: динамика по регионам
21.09.2020, 09:38
Иллюстративное фото: Stephanie Lecocq/ЕРА
Меньше всего заразившихся COVID-19 за последние сутки в двух областях - Херсонской и Луганской
За минувшие сутки больше всего заболевших COVID-19 зафиксировали в Харьковской (245), Львовской областях (201) и Киеве (275). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Меньше всего заразились за этот период в Херсонской (5) и Луганской (5) областях.
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 15 133 заболевших (245 за сутки);
- Львовская – 18 518 (201);
- Одесская – 11 610 (188);
- Киев – 19 758 (275);
- Ивано-Франковская – 12 538 (156);
- Тернопольская – 11 439 (192);
- Черновицкая – 13 165 (123);
- Хмельницкая – 4823 (192);
- Киевская – 7880 (136);
- Ровенская – 11 242 (118);
- Житомирская – 5059 (71);
- Днепропетровская – 4118 (136);
- Закарпатская – 9189 (35);
- Черниговская – 3341 (78);
- Волынская – 6936 (80);
- Сумская – 3117 (94);
- Винницкая – 5322 (54);
- Запорожская – 2934 (55);
- Черкасская – 3096 (61);
- Николаевская – 2551 (82);
- Донецкая – 2480 (50);
- Херсонская – 818 (5);
- Полтавская – 1534 (35);
- Луганская – 759 (5);
- Кировоградская – 993 (8).
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 2675 человек.
- До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии