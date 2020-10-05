В Харькове не могут выяснить, кто организовал концерт с участием Поляковой и зама Кернеса

На афишах жителей Харькова приглашали на концерт от имени команды мэра Геннадия Кернеса

В райадминистрации района в Харькове, где в нарушение карантинных ограничений прошел концерт с участием певицы Ольги Поляковой и руководства города, утверждают, что не имеют отношения к организации мероприятия. Об этом в комментарии Суспільному сказала глава администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник.

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"Администрация Новобаварского района не была ни инициатором, ни организатором этого мероприятия", – сказала она.

При этом, как отмечает издание, на афишах жителей Харькова приглашали на концерт от имени команды мэра Геннадия Кернеса.

В Суспільному отметили, что пытались получить комментарий представителя мэрии Юрия Сидоренко, но он не ответил на звонки журналистов. Представитель Блока Кернеса Виктория Маренич говорит, что это не было партийное мероприятие.

Кто организовал концерт, судя по словам представителя полиции, там также не выяснили.

"Нет, организаторов на это время, когда мы проводили работу, их на месте не было", – сказал начальник Новобаваровского отделения полиции Юрий Жук.

3 октября о том, что "в Харькове организовали концерт для учителей", сообщили на сайте горсовета. Для педагогов выступала певица Ольга Полякова. Учителей со сцены поздравил первый заместитель мэра города Игорь Терехов, уточнили в горсовете. Мэрия опубликовала также фоторепортаж с мероприятия.

Полиция открыла производство по уголовной статье о нарушении санитарных правил и норм.

Вадим Ребрина

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