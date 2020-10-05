UA

В Харькове не могут выяснить, кто организовал концерт с участием Поляковой и зама Кернеса

05.10.2020, 22:52
В Харькове не могут выяснить, кто организовал концерт с участием Поляковой и зама Кернеса - Фото
Концерт Поляковой в Харькове, День учителя (Фото: пресс-служба горсовета Харькова)

На афишах жителей Харькова приглашали на концерт от имени команды мэра Геннадия Кернеса

В райадминистрации района в Харькове, где в нарушение карантинных ограничений прошел концерт с участием певицы Ольги Поляковой и руководства города, утверждают, что не имеют отношения к организации мероприятия. Об этом в комментарии Суспільному сказала глава администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Администрация Новобаварского района не была ни инициатором, ни организатором этого мероприятия", – сказала она.

При этом, как отмечает издание, на афишах жителей Харькова приглашали на концерт от имени команды мэра Геннадия Кернеса.

В Суспільному отметили, что пытались получить комментарий представителя мэрии Юрия Сидоренко, но он не ответил на звонки журналистов. Представитель Блока Кернеса Виктория Маренич говорит, что это не было партийное мероприятие.

Кто организовал концерт, судя по словам представителя полиции, там также не выяснили.

"Нет, организаторов на это время, когда мы проводили работу, их на месте не было", – сказал начальник Новобаваровского отделения полиции Юрий Жук.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Харьков геннадий кернес ольга полякова игорь терехов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации

Партнер проекта – ПриватБанк4 года в 14 цифрах. Как изменился ПриватБанк спустя четыре года после национализации
 