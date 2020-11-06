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"Это фейк". Черные зоны карантина даже не обсуждались – Степанов

06.11.2020, 09:53
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Глава Минздрава Степанов удивлен, с какой скоростью распространяются фейки о карантине

Информация, что в Украине могут ввести черную зону карантина из-за эпидемии коронавируса, является фейковой. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

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"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такое не обсуждалось. Никаких черных зон никто не предлагал вводить", – заверил он и попросил не распространять фейки.

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Марк Сировой
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