"Это фейк". Черные зоны карантина даже не обсуждались – Степанов

Глава Минздрава Степанов удивлен, с какой скоростью распространяются фейки о карантине

Информация, что в Украине могут ввести черную зону карантина из-за эпидемии коронавируса, является фейковой. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такое не обсуждалось. Никаких черных зон никто не предлагал вводить", – заверил он и попросил не распространять фейки.

4 ноября глава Госпордпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что сейчас идут дискуссии по ужесточению карантина и введению черных карантинных зон.

5 ноября Степанов заявил, что со следующей недели в Украине могут ввести карантин выходного дня.

Читайте также: COVID-19 в Украине. От коронавируса умерло рекордное число больных за сутки

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.