"Это фейк". Черные зоны карантина даже не обсуждались – Степанов
06.11.2020, 09:53
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
Глава Минздрава Степанов удивлен, с какой скоростью распространяются фейки о карантине
Информация, что в Украине могут ввести черную зону карантина из-за эпидемии коронавируса, является фейковой. Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.
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"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такое не обсуждалось. Никаких черных зон никто не предлагал вводить", – заверил он и попросил не распространять фейки.
- 4 ноября глава Госпордпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что сейчас идут дискуссии по ужесточению карантина и введению черных карантинных зон.
- 5 ноября Степанов заявил, что со следующей недели в Украине могут ввести карантин выходного дня.
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