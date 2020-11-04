Черная зона. В Госпродпотребслужбе объяснили, как в Украине могут ужесточить карантин
Глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан отметил, что введение черной зоны карантина пока – только на стадии обсуждения
В настоящее время по введению черной карантинной зоны идут дискуссии в связи с ростом количества больных коронавирусом в Украине. Об этом сообщил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает РБК-Украина.
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"Я знаю, что по поводу этого (черной зоны, – ред.) ведется дискуссия, что это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов, но как показывает практика разных стран это – малоэффективное средство, приводит к снижению социальной активности", – отметил он.
По данным СМИ, основной критерий черной зоны – это полная заполняемость коек в больницах, предусматривается полный локдаун.
Вчера, 3 ноября, в Украине выявили 9525 новых инфицированных/заболевших коронавирусной инфекцией (8899 днем ранее) – это новый рекорд за время эпидемии.
- 2 ноября в Украине вступили в силу новые карантинные зоны. В красной – 11 областных центров.
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